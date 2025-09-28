Nowość Nothing bije rekordy. CMF Headphone Pro zachwycą

Premiera CMF Headphone Pro została oficjalnie zapowiedziana na jutro – odbędzie się 29 września o godzinie 13:30. Chociaż pełna specyfikacja nie jest jeszcze znana, Nothing uchylił rąbka tajemnicy.

Producent już ujawnił zwracający uwagę design – słuchawki dostępne będą w kolorach pomarańczowym i jasnozielonym, a ich obudowy wyróżniają się kulistymi, zaokrąglonymi kształtami.

W najnowszej zapowiedzi CMF zwraca uwagę na jeden kluczowy parametr: Headphone Pro mają zapewniać do 100 godzin pracy na jednym ładowaniu, co czyni je jednymi z najwydajniejszych propozycji na rynku w tym zakresie. Standardowo słuchawki tego typu są w stanie przepracować od 40 do 60 godzin, a niewiele modeli przekracza ten pułap. Model CMF Headphone Pro będzie więc pod tym względem jednym z najlepszych i zapewne najlepszym w swojej klasie cenowej. Porównywalny czas pracy oferują słuchawki Marshall Major V, jednak nowość CMF zapowiada się ciekawiej.

Z przecieków wynika, że w CMF Headphone Pro oczekiwać obecności 40-milimetrowych przetworników dynamicznych, wsparcia dla Hi-Res Audio oraz obsługi kodeka LDAC. Wraz ze złączem jack 3,5 mm model powinien przypaść do gustu zarówno zwolennikom łączności bezprzewodowej, jak i przewodowej.