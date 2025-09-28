OnePlus 15: udane odświeżenie czy kopiowanie średniaków? Możesz ocenić

OnePlus szykuje się do dużej zmiany w wyglądzie swojej flagowej serii. Od pierwszych grafik smartfon od razu przyciąga uwagę wyjątkowo smukłymi ramkami ekranu i płaskim panelem, ale tylny projekt telefonu wywołuje kontrowersje. Krytycy twierdzą, że rezygnacja z dotychczasowego, flagowego wzornictwa z okrągłą wyspą na rzecz bardziej uproszczonego jak w modelu OnePlus 13s sprawia, że telefon wygląda jak urządzenie z niższej półki.

Dalsza część tekstu pod wideo

Przód wygląda pięknie z tymi szalenie cienkimi ramkami, ale nie wiem, co myśleć o nowym designie tyłu. Wygląda trochę tandetnie… jak telefon ze średniej półki – to jeden z typowych komentarzy na X.

Teraz jednak w sieci pojawił się wysyp oficjalnych renderów OnePlus 15 w kolorze Sand Dune. Na nich telefon wygląda o wiele bardziej kusząco. Wśród szczegółowych rozwiązań OnePlus 15 znalazł się korpus wykonany z nanoceramiki stosowanej w lotnictwie. Producent podkreśla, że nowy materiał jest ponad 130% twardszy od tytanu, 223% od stali nierdzewnej i aż 344% w porównaniu ze zwykłym aluminium.

Z przodu OnePlus 15 prezentuje się bez zarzutu – zastosowano płaski wyświetlacz OLED LTPO wykonany w technologii LIPO, dzięki czemu szkło jest idealnie płaskie, a ramki mają tylko 1,15 mm szerokości. Sam panel ma przekątną 6,78 cala, oferuje rozdzielczość 1,5K, ma zintegrowany ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych i najważniejszą z nowości: pełne odświeżanie 165 Hz we wszystkich zastosowaniach, a nie tylko w wybranych grach, jak to bywa u konkurencji. Tym razem częstotliwość odświeżania 165 Hz jest wszędzie – przewijanie portali społecznościowych, przeglądanie wiadomości czy granie w gry ma być płynne jak nigdy wcześniej, bez wymówek, że tak wysoka częstotliwość jest bezużyteczna przy codziennym użytkowaniu.

OnePlus 15 – prawdziwy flagowiec bez kompromisów