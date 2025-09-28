Połączyli ze sobą 12 modemów z lat 90. Efekt? Rekordowe prędkości

Dalsza część tekstu pod wideo

Rekordowe modemy w akcji

Co się stanie, gdy połączymy komputer z Windows XP, centralę telefoniczną Cisco VoIP, kilka kart PCI, 12 modemów 56K w technologii Multilink PPP? Prawdopodobnie rekord świata w prędkości połączenia modemowego. Obecnie żyjemy w czasach gdzie łącze szerokopasmowe zaczyna się od 100 Mbps wzwyż, ale jeszcze w roku 2000 za takie uznawane było zaledwie 200 Kbps. To skok w prędkości o prawie 5000 procent. Wtedy pobieranie całego albumu z muzyką mogło trwać nawet kilka godzin, a jeśli chodzi o modemy 56K to cofamy się do jeszcze bardziej zamierzchłych czasów środka lat 90.

Ekipa z kanału The Serial Port połączyła 12 połączonych ze sobą modemów 56K (poprzez technologię Multilink PPP) uzyskując dzięki temu prędkość pobierania 668,8 Kbps. Potrzebny był do tego komputer IBM Think Center i dwa rozszerzenia kart szeregowych (po 6 dodatkowych portów w każdym), aby podpiąć wszystkie modemy do jednego urządzenia.

Wyzwaniem było połączenie wszystkich modemów w ramach jednego połączenia - na systemie Windows ME każdy modem był uruchamiany sekwencyjnie (jeden po drugim). Natomiast przesiadka na Windows XP, troszkę przestawiania dip-switchów na modemach, złączy w centrali telefonicznej i ustawień systemowych wreszcie pomogła osiągnąć cel. W rezultacie YouTuberzy osiągnęli prędkość 668,8 Kbps i byli w stanie oglądać filmiki na YouTube bez żadnego buforowania. Początkowo uświadczyli jedynie drobnego opóźnienia, ale prawdopodobnie ze względu na ograniczoną moc obliczeniową komputera.