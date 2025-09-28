Połączyli ze sobą 12 modemów z lat 90. Efekt? Rekordowe prędkości
Modemy w latach 90. były znane z tego, że trzeszczały i strony internetowe wczytywały się całe wieki. Co jeśli jednak połączymy 12 modemów telefonicznych? Czy obejrzymy sobie na tym YouTube? Na to pytanie odpowiada najnowszy filmik kanału technologicznego The Serial Port.
Rekordowe modemy w akcji
Co się stanie, gdy połączymy komputer z Windows XP, centralę telefoniczną Cisco VoIP, kilka kart PCI, 12 modemów 56K w technologii Multilink PPP? Prawdopodobnie rekord świata w prędkości połączenia modemowego. Obecnie żyjemy w czasach gdzie łącze szerokopasmowe zaczyna się od 100 Mbps wzwyż, ale jeszcze w roku 2000 za takie uznawane było zaledwie 200 Kbps. To skok w prędkości o prawie 5000 procent. Wtedy pobieranie całego albumu z muzyką mogło trwać nawet kilka godzin, a jeśli chodzi o modemy 56K to cofamy się do jeszcze bardziej zamierzchłych czasów środka lat 90.
Ekipa z kanału The Serial Port połączyła 12 połączonych ze sobą modemów 56K (poprzez technologię Multilink PPP) uzyskując dzięki temu prędkość pobierania 668,8 Kbps. Potrzebny był do tego komputer IBM Think Center i dwa rozszerzenia kart szeregowych (po 6 dodatkowych portów w każdym), aby podpiąć wszystkie modemy do jednego urządzenia.
Wyzwaniem było połączenie wszystkich modemów w ramach jednego połączenia - na systemie Windows ME każdy modem był uruchamiany sekwencyjnie (jeden po drugim). Natomiast przesiadka na Windows XP, troszkę przestawiania dip-switchów na modemach, złączy w centrali telefonicznej i ustawień systemowych wreszcie pomogła osiągnąć cel. W rezultacie YouTuberzy osiągnęli prędkość 668,8 Kbps i byli w stanie oglądać filmiki na YouTube bez żadnego buforowania. Początkowo uświadczyli jedynie drobnego opóźnienia, ale prawdopodobnie ze względu na ograniczoną moc obliczeniową komputera.
Czy połączenie 12 modemów dial-up i 668,8 Kbps to rekord świata? Kanał The Serial Port podkreśla, że do tej pory maksymalnie udało się połączyć ze sobą 4 takie modemy, ale... YouTuberzy są zdania, że da się osiągnąć jeszcze wyższe prędkości.