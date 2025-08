Samsung żegna „Plusa”. Nadchodzi Galaxy S26 Edge

Koniec serii Galaxy S Plus

Początek przyszłego roku ma przynieść rewolucję w ofercie flagowych smartfonów Samsunga. Jak pisaliśmy niedawno, koreański producent zamierza zrezygnować aż z dwóch modeli, które zastąpi nowymi. W 2026 roku Samsung ma między innymi zrezygnować z modelu Galaxy S26+ na rzecz Galaxy S26 Edge. Może to oznaczać to definitywny koniec wariantu "Plus", który z roku na rok cieszył się coraz mniejszym zainteresowaniem.