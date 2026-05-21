Wjechali samochodem do jeziora. Myśleli, że będzie pływał

Tesla, która miała przepłynąć jezioro

Do opisywanego zdarzenia doszło w Teksasie. To właśnie funkcjonariusze z tamtego regionu, w poniedziałek zostali wezwani do Jeziora Grapevine, w celu odzyskania pojazdu. Tesla Cybertruck została porzucona przez kierowcę i pasażerów po tym, jak pojazd nabrał wody i utknął.

Skąd taki pomysł? Kierowca chciał się przekonać, czy "tryb brodzenia" będzie oznaczał, że pojazd przejedzie przez jezioro i nie utonie. Zgodnie z instrukcją Tesli, tryb brodzenia pozwala Cybertruckowi "wjeżdżać i przejeżdżać przez zbiorniki wodne, takie jak rzeki i strumienie" o maksymalnej głębokości 81 cm. Ale w instrukcji jest także dopisek, o tym, że "obowiązkiem kierowcy jest ocena głębokości zbiornika wodnego przed wjazdem do niego. Uszkodzenia lub zalanie Cybertrucka spowodowane jazdą w wodzie nie jest bowiem objęte gwarancją".

Pomysł nie wypalił. Kierowca został aresztowany pod zarzutem prowadzenia pojazdu na zamkniętej części jeziora oraz innych naruszeń bezpieczeństwa w wodzie.

Kierowca oświadczył, że celowo wjechał do jeziora, aby skorzystać z funkcji brodzenia, a pojazd zamiast "brodzić", nabrał wody i unieruchomił się. Policja uważa, że mimo faktu, że "pojazd może fizycznie wjeżdżać na płytkie akweny słodkowodne" to kierowca takim celowym działaniem stworzył obawy prawne i zagroził bezpieczeństwu na mocy prawa obowiązującego w Teksasie.