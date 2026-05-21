PlayStation 6 może zadebiutować szybciej niż myśleliśmy

W najbliższym czasie jednym z najgorętszych tematów w świecie nowych technologii będzie zbliżająca się premiera konsol nowej generacji. W teorii powinny trafić do sprzedaży już w przyszłym roku, ale rynkowa sytuacja jest trudna. W związku z tym coraz częściej pojawiają się informacje, z których wynika, że PS6 może zostać opóźnione.

Premiera PlayStation 6

Najpierw pojawiły się informacje, że premiera PlayStation 6 może zostać opóźniona. Głównym powodem ma być sytuacja na rynku pamięci. Te nie tylko są drogie, a do tego słabo dostępne. To mogłoby się przełożyć nie tylko na wysoką cenę konsoli, ale też słabą dostępność. To słabe warunki do wprowadzania nowego urządzenia na rynek.

Następnie po sieci zaczęły krążyć informacje, z których wynikało, że Sony nie chce opóźniać premiery, ale jednocześnie zamierza ograniczyć ilość pamięci RAM w porównaniu z pierwotnymi założeniami. PlayStation 6, zamiast 30 GB pamięci VRAM GDDR7, miałoby dostać 24 GB. Do tego 160-bitowa szyna zostałaby ograniczona do 128-bitowej. To pozwoliłoby znacząco ograniczyć koszty, ale jednocześnie przełożyłoby się na słabszą wydajność.

Tymczasem Moore's Law is Dead uważa, że to nieprawda. W jego ocenie 30 GB pamięci VRAM na 160-bitowej szynie jest kluczowe dla tego, co Sony chce zaoferować w przypadku nowej konsoli. Co więcej, uważa, że japońska firma nie zamierza opóźnić premiery, bo nowy sprzęt jest im zwyczajnie potrzebny do poprawy wyników finansów i nabrania rozpędu na kolejne lata.