PlayStation 6 bez opóźnień? Kluczowa rola AMD

Od kilku tygodni docierają do nas często sprzeczne informacje na temat potencjalnej premiery PlayStation 6. Gdyby trzymać się dotychczasowego cyklu wydawniczego, to konsola powinna trafić na sklepowe półki pod koniec 2027 roku. Jednak kryzys na rynku pamięci DRAM i NAND sprawił, że rozpoczęły się uzasadnione dyskusje na temat opóźnienia premiery. Znany informator - KeplerL2 - uważa, że do tego jednak nie dojdzie.

Kiedy premiera PlayStation 6?

Sytuacja z pewnością nie jest łatwa dla Sony. Już przy premierze PlayStation 5 firma miała spore problemy. Nie wiem, czy jeszcze to pamiętacie, ale trwał wtedy kryzys na rynku półprzewodników, więc dostępność konsoli była częściowo ograniczona, przez co podaż nie nadążała za popytem.

Teraz sytuacja się powtarza i to ze zdwojoną siłą. Dostępność pamięci nie tylko jest słaba, ale dodatkowo są piekielnie drogie. To może oznaczać nie tylko gorszą dostępność PS6 na premierę, ale też dużo wyższe ceny, które użytkownicy niekoniecznie będą w stanie przełknąć.

W związku z tym pojawiły się informacje, że Sony może premierę PlayStation 6 opóźnić. Wydają się one uzasadnione. Jednak KeplerL2 uważa, że do tego jednak nie dojdzie. Swoją opinię opiera na działaniach AMD, które cały czas usilnie pracuje nad układami zarówno do stacjonarnej, jak i przenośnej wersji konsoli. Aktualnie ma trwać walidacja APU.

Myślisz, że AMD będzie marnować zasoby na walidację czegoś, co według nich się opóźni? napisał KelperL2 na forum NeoGAF.