Netflix musi oddać pieniądze. Sąd uznał podwyżki za nielegalne

Włoski wymiar sprawiedliwości wydał przełomowy wyrok w sprawie popularnej platformy streamingowej. Netflix został zmuszony do zwrotu pieniędzy za bezprawne zmiany cen abonamentu.

MARIAN SZUTIAK (MSNET) 03 KWI 2026
Przełomowy wyrok sądu w Rzymie

Sąd w Rzymie przychylił się do wniosku organizacji Movimento Consumatori i uznał za nieważne klauzule umowne stosowane przez Netflix Italia w latach 2017–2024. Zapisy te pozwalały firmie na jednostronną zmianę ceny subskrypcji bez podania wyraźnej przyczyny. Zgodnie z wyrokiem z 1 kwietnia 2026 roku, platforma nie miała prawa podnosić opłat w taki sposób.

Sędziowie stwierdzili, że zmiany cen wprowadzone w latach 2017, 2019, 2021 oraz w listopadzie 2024 roku były bezprawne. Dotyczy to umów podpisanych w okresie od 2017 do stycznia 2024 roku. Kluczowym problemem był brak jasnych powodów modyfikacji kontraktu w treści regulaminu. \Zdaniem sądu, konsument musi od początku wiedzieć, jakie czynniki mogą wpłynąć na przyszły wzrost kosztów usługi.

Miliony klientów czekają na zwrot pieniędzy

Wyrok dotyczy ogromnej liczby użytkowników. Szacuje się, że liczba subskrybentów Netflixa we Włoszech wzrosła z niespełna 2 milionów w 2019 roku do ponad 5 milionów pod koniec 2025 roku. Prawnicy reprezentujący konsumentów wyliczyli już wstępne kwoty, jakie mogą odzyskać klienci. Osoby korzystające nieprzerwanie z planu Premium od 2017 roku mogą liczyć na około 500 euro zwrotu (2140 zł). W przypadku planu Standard kwota ta wynosi około 250 euro (1070 zł).  Podwyżki dotknęły również najtańszy plan Basic, który zdrożał jesienią 2024 roku.

Sąd nakazał platformie poinformowanie o wyroku wszystkich zainteresowanych. Netflix musi wysłać wiadomości e-mail, a w niektórych przypadkach nawet listy polecone. Dotyczy to także osób, które zdążyły już zrezygnować z subskrypcji.

Netflix zapowiada walkę w apelacji

Przedstawiciele serwisu streamingowego nie zgadzają się z decyzją rzymskiego sądu. Firma już zapowiedziała złożenie apelacji oraz wniosek o zawieszenie wykonania wyroku. Rzecznik platformy podkreślił, że Netflix traktuje prawa konsumentów poważnie. Według korporacji, dotychczasowe warunki świadczenia usług były zgodne z włoskim prawem i praktyką rynkową.

Warto jednak zauważyć, że sąd dostrzegł zmiany na lepsze w nowszych dokumentach firmy. Klauzule wprowadzone w kwietniu 2025 roku zostały uznane za zgodne z Kodeksem Konsumenckim. W nowej wersji regulaminu Netflix powiązał zmiany cen z określonymi przyczynami. Są to między innymi wymogi technologiczne, bezpieczeństwo lub zmiany w przepisach prawa. To jednak nie zwalnia giganta z odpowiedzialności za błędy z przeszłości.

Surowe kary i widmo pozwu zbiorowego

Jeśli Netflix nie zastosuje się do wyroku w ciągu 90 dni, czekają go dotkliwe kary finansowe. Sąd wyznaczył grzywnę w wysokości 700 euro za każdy dzień zwłoki (prawie 3000 zł). Platforma musi również opublikować treść wyroku na swojej stronie internetowej przez pół roku. Informacja ma się też pojawić dwukrotnie w największych włoskich dziennikach, takich jak Corriere della Sera.

Organizacja Movimento Consumatori domaga się od firmy natychmiastowego obniżenia obecnych cen o kwotę uznaną za nienależną. Jeśli Netflix nie rozpocznie dobrowolnych zwrotów, stowarzyszenie zapowiada wytoczenie pozwu zbiorowego. Ma to zagwarantować odzyskanie środków wszystkim poszkodowanym użytkownikom. Sprawa ta może stać się ważnym punktem odniesienia dla organów ochrony konsumentów w całej Europie.

Źródła zdjęć: Samuel Boivin / Shutterstock.com
Źródła tekstu: ilsole24ore.com