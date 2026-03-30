Netflix jest już 10 lat w Polsce. Lider rynku podsumowuje inwestycje
Netflix jest obecny na polskim rynku od dziesięciu lat. Amerykańska platforma podsumowała dotychczasowe działania i zaprezentowała plany na przyszłość. Polska stała się bardzo ważnym ośrodkiem dla tego serwisu.
Lider polskiego rynku VOD
Dziesięć lat po debiucie Netflix pozostaje najpopularniejszym serwisem streamingowym w Polsce. Wyniki badania Mediapanel firmy Gemius za luty 2026 roku pokazują wyraźną przewagę platformy nad resztą stawki. Serwis przyciągnął w minionym miesiącu niemal 10,5 miliona realnych użytkowników. Zasięg platformy w populacji polskich internautów wyniósł 35,07%.
Użytkownicy spędzają na tej platformie najwięcej czasu. Średni czas na jednego widza to w lutym 6 godzin i 1 minuta. Udział Netflixa w łącznym czasie poświęconym na całą kategorię VOD i OTT w Polsce osiągnął w tym okresie 44,98%. Drugi w zestawieniu serwis HBO Max zanotował w tym samym czasie prawie 4,5 miliona użytkowników, a jego zasięg wyniósł niecałe 15%. Różnica w liczbie widzów między pierwszą a drugą pozycją jest ogromna.
Miliardy złotych dla polskiej gospodarki
Z okazji rocznicy do Warszawy przyjechał prezes Netflixa Greg Peters. Dokonał on symbolicznego otwarcia nowego biura firmy w stolicy. Pracuje w nim już 300 osób. Szef platformy przedstawił także dane finansowe z minionej dekady.
Przez 10 lat Netflix zainwestował w Polsce ponad 3 miliardy złotych. Pieniądze te wsparły lokalną gospodarkę i krajowy rynek pracy. Firma nawiązała bezpośrednią współpracę z ponad 40 polskimi przedsiębiorstwami produkcyjnymi, co przełożyło się na 5 tysięcy miejsc pracy dla członków obsady oraz ekip filmowych. Zatrudniono też 14 tysięcy osób na stanowiskach statystów i pracowników dorywczych przy tworzeniu filmów i seriali.
Warszawskie centrum technologii
Polska stolica pełni wyjątkową rolę w globalnych strukturach firmy. Znajduje się tu jedyny poza Stanami Zjednoczonymi hub technologiczny Netflixa. W warszawskim biurze pracują zespoły odpowiedzialne za produkcje w Europie Środkowo-Wschodniej. Zatrudniono tam również inżynierów tworzących oprogramowanie dla widzów na całym świecie.
Netflix dostarcza rozrywkę dla ponad pół miliarda ludzi na całym świecie. Spełnianie oczekiwań tak dużej widowni oznacza mierzenie się z najtrudniejszymi i jednocześnie najbardziej ekscytującymi wyzwaniami technologicznymi w branży rozrywkowej.
Polski zespół opracowuje między innymi narzędzia, które wspierają proces produkcji filmowej. Systemy te pozwalają na recenzowanie wczesnych wersji nagrań z dowolnego miejsca na Ziemi. Proces odbywa się w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Kiedyś twórcy musieli przesyłać sobie fizyczne nośniki danych. Nowe rozwiązania cyfrowe bardzo przyspieszają ich pracę. Amerykańska firma planuje rozbudowę tego oddziału i jeszcze w tym roku chce zatrudnić w Warszawie kolejnych 200 inżynierów.
Polskie produkcje na całym świecie
Przez dziesięć lat do biblioteki serwisu trafiło ponad 700 polskich filmów i seriali. Liczba ta obejmuje produkcje pozyskane na licencji oraz ponad 80 oryginalnych projektów zrealizowanych na zlecenie Netflixa. Łukasz Kłuskiewicz, dyrektor programowy w regionie, przypomniał pierwszy lokalny tytuł platformy, czyli serial "1983".
Nie byłoby tych ostatnich 10 lat Netflixa w Polsce, gdyby nie polscy twórcy. Cieszy nas, że przez ostatnie lata mogliśmy współtworzyć tak wiele historii, które naprawdę poruszyły widzów – wywoływały emocje, dyskusje, a nawet memy. Czekamy więc na kolejną dekadę współpracy z utalentowanymi twórcami, a naszym widzom już wkrótce zapewnimy kolejne tytuły, o których będzie głośno.
Polska widownia chętnie włącza rodzime tytuły. Od uruchomienia rankingu Top 10 w 2021 roku, na polskiej liście pojawiło się ponad 200 krajowych produkcji. Polskie filmy i seriale trafiają także do widzów za granicą. Każda nowa produkcja debiutuje jednocześnie w ponad 190 krajach. Aż 60 polskich tytułów dotarło do globalnego zestawienia Top 10. Znaczną popularność na świecie zdobyły takie projekty, jak "Wielka Woda", "Znachor", "Gang Zielonej Rękawiczki", "Matki Pingwinów", "1670" oraz "Heweliusz".
Kolejne zapowiedzi i rozwój talentów
Netflix finansuje również edukację w branży filmowej. W latach 2021–2025 firma przeznaczyła na ten cel miliony złotych. Programy rozwoju talentów objęły swoimi działaniami ponad 1300 uczestników z całej Polski. Netflix wspiera organizacyjnie program mentorski Scenarzystki na Horyzoncie oraz warsztaty dla młodzieży Nakręć się na przyszłość.
Podczas jubileuszu zapowiedziano nowości na nadchodzące miesiące. Jeszcze w tym roku na platformie pojawi się serial "Lalka", czerpiący z motywów powieści Bolesława Prusa. Widzowie zobaczą też nowy film "Mniej obcy" o życiu muzyka Jana Borysewicza. Platforma potwierdziła ponadto premierę trzeciego sezonu popularnego serialu "1670" oraz debiut pierwszej polskiej edycji programu rozrywkowego "Love is Blind".