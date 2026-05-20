Samsung uległ pod naciskiem rządu. Pracownicy świętują sukces

Samsung i związkowcy z Korei Południowej doszli do wstępnego porozumienia, które na razie oddala groźbę ogromnego strajku. Sprawa była poważna, bo protest miał potrwać 18 dni i rozpocząć się 21 maja. W strajku mogło uczestniczyć prawie 48 tysięcy pracowników, a więc grupa wystarczająco duża, by odbić się na globalnym rynku pamięci.

Finalny werdykt zapadnie dopiero za kilka dni

Do przełomu doszło dopiero po interwencji południowokoreańskiego ministra pracy Kim Young-hoona. Rozmowy wcześniej utknęły w martwym punkcie, ale tuż przed rozpoczęciem protestu strony wróciły do stołu. Przedstawiciele Samsunga mieli zadeklarować chęć budowania bardziej konstruktywnych relacji ze stroną pracowniczą, co w praktyce oznacza próbę zamknięcia sporu, który ciągnął się od kilku miesięcy.

Najważniejszym punktem konfliktu były premie. Związkowcy domagali się, aby Samsung przeznaczał na nie 15% rocznego zysku operacyjnego oraz zmienił zasady naliczania świadczeń. Pracownicy chcieli zniesienia limitu premii, który wynosił 50% rocznej pensji zasadniczej. Wstępne porozumienie jest kompromisem - wynegocjowano 12%, ale pracownicy działu półprzewodników mogą liczyć na dodatki specjalne.

To istotne nie tylko dla samych zatrudnionych. Samsung jest największym producentem pamięci na świecie, a rynek DRAM i NAND już teraz działa pod presją rosnącego popytu związanego z AI. Potencjalne skutki protestu mogłyby być więc odczuwalne szerzej niż tylko w Korei Południowej.

Według szacunków przywoływanych przez koreańskie źródła, udział 30-40% członków związku w strajku mógłby przełożyć się na zakłócenia odpowiadające 3-4% globalnej podaży DRAM oraz 2-3% podaży NAND. To szczególnie niebezpieczny scenariusz w momencie, gdy kości DRAM pozostają niskie i mają wystarczać jedynie na kilka tygodni popytu.