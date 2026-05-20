Huawei odleciał. Nowy zegarek kosztuje małą fortunę

Na polskim rynku zadebiutował Huawei Watch Ultimate Design Spring Edition, pierwszy damski smartwatch marki z segmentu ultra premium. Wygląda elegancko, ale jego cena szokuje. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 19:20
Huawei Watch Ultimate Design Spring Edition to kolejne podejścia chińskiego producenta do segmentu bardzo drogich smartwatchy. Był już kiedyż ociekający luksusem Huawei Watch Ultimate Design dla mężczyzn (za 12 999 zł), teraz firma proponuje całkiem nowy wariant z tej linii, skierowany do pań. Urządzenie łączy zaawansowane funkcje z luksusowym wzornictwem, którego głównym motywem jest spirala Fibonacciego. Zegarek został zaprojektowany wspólnie ze słynną projektantką biżuterii, Francescą Amfitheatrof

Zegarek wyróżnia się bransoletą inspirowaną motywem winorośli, do której stworzenia wykorzystano 98 naturalnych diamentów. Kolejny diament wieńczy koronkę zegarka mającą 18 faset. Wyświetlacz o średnicy 1,38 cala osłania odporne na zarysowania szkło szafirowe z krawędziowym szlifem diamentowym, a precyzyjna obróbka 60 faset zapewnia efektowną grę światła.

Wnętrze tego luksusowego akcesorium kryje topowy smartwatch o specyfikacji nieodbiegającej od innych zegarków marki. Za sprawą modułu eSIM można dzwonić bez dostępu do telefonu, a Curve Pay umożliwia wygodne płatności zbliżeniowe. Urządzenie wyposażono w czujnik X-Tap, który w minutę wykonuje kompleksowy raport „Zdrowie na oku”, badający 11 ważnych wskaźników życiowych. 

Smartwatch pozwala też na śledzenie tętna, snu, cyklu miesiączkowego i własnych emocji, a ponadto oferuje baterię wystarczającą na 3 dni pracy. W kryzysowych sytuacjach sprawdzi się opcja SOS – pięciokrotne wciśnięcie koronki natychmiastowo wykonuje połączenie do ustalonego kontaktu lub przesyła wiadomość z lokalizacją.

Cena i dostępność w Polsce

Huawei Watch Ultimate Design Spring Edition został wyceniony w Polsce na 14 999 zł i można go nabyć przez oficjalny sklep internetowy producenta huawei.pl. 

W cenie zawarty jest miesięczny dostęp do Tarcz zegarka VIP oraz roczny abonament HUAWEI Health+, dający między innymi dostęp do relaksacyjnych utworów z Soundscape i treningów przygotowanych przez ekspertów. 

Klienci otrzymują także darmową usługę Diamentowa Ochrona – 24-miesięczny pakiet serwisowy, który obejmuje dwie bezpłatne wymiany zbitego ekranu i zniżki na zakup części zewnętrznych, takich jak ogniwa bransolety czy klamra motylkowa.

Źródła zdjęć: Huawei
Źródła tekstu: Huawei