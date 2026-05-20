Nowy hit za 400 zł? Amazfit Bip Max mocno kusi

Jak podkreśla producent, Amazfit Bip Max oferuje dużą wygodę i prostotę obsługi, dzięki czemu świetnie sprawdzi się u osób rozpoczynających aktywność fizyczną. Wyposażony jest w wyświetlacz 2,07" AMOLED o jasności 3000 nitów, który zapewnia czytelność zarówno w słoneczny dzień, jak i podczas treningu na siłowni. Konstrukcję koperty tworzy wzmocniona ramka wykonana ze stopu aluminium.

Amazfit Bip Max pracuje pod kontrolą systemu Zepp OS 5.0, który otrzymał odświeżony interfejs oraz sześciostopniową regulację wielkości interfejsu tekstowego. Zegarek oferuje wsparcie dla ponad 150 trybów sportowych i wykorzystuje platformę Zepp Coach do generowania planów treningowych dostosowanych do zaawansowania użytkownika.

Sensory rejestrują i analizują m.in. czas kontaktu z podłożem podczas biegu, a dane te można synchronizować bezpośrednio z aplikacjami Strava oraz TrainingPeaks. Pomiary biometryczne obsługuje algorytm BioCharge na bieżąco wyliczający poziom energii, współpracujący z monitorowaniem snu, stresu i stopnia zmęczenia układu nerwowego, dając możliwość wygenerowania błyskawicznego raportu o zdrowiu.

Użytkownicy otrzymują do dyspozycji 4 GB wbudowanej pamięci, na której mogą instalować aplikacje oraz przechowywać pobraną muzykę i podcasty do odtwarzania offline.

Amazfit Bip Max zapewnia obsługę map offline, nawigację w systemie turn-by-turn oraz alerty ostrzegające o zejściu z wyznaczonej trasy. Zegarek wyposażono również w rzadko spotykaną funkcję śledzenia stopnia zużycia własnego sprzętu sportowego, np. konkretnej pary butów do biegania.

Wbudowany akumulator o pojemności 550 mAh wystarcza na 20 dni standardowego działania, do 10 dni intensywnej pracy, bądź cały dzień funkcjonowania z bez przerwy aktywnym modułem GPS.

Cena i dostępność