Netflix podnosi ceny. Tylko trochę, ale i tak to niepokoi
Netflix ogłosił kolejną podwyżkę cen swoich pakietów – tym razem w Stanach Zjednoczonych, co stanowi już drugą taką decyzję w ciągu 14 miesięcy. Zwiększenie opłat ma pomóc firmie w dalszych inwestycjach.
Amerykańscy subskrybenci muszą przygotować się na wyższe rachunki – Netflix właśnie zaktualizował tamtejszy cennik. Poprzednia podwyżka na tym rynku miała miejsce w styczniu 2025 roku. Zmiany wchodzą w życie natychmiast – dla nowych klientów – a dotychczasowi użytkownicy zapłacą więcej po otrzymaniu powiadomienia przed kolejnym okresem rozliczeniowym.
Amerykańscy subskrybenci zapłacą teraz 8,99 USD za plan Standard z reklamami, który dotychczas kosztował 7,99 USD. Cena pakietu Standard wzrosła z 17,99 USD do 19,99 USD miesięcznie. Z kolei za najdroższy wariant Premium trzeba obecnie zapłacić 26,99 USD, w porównaniu do wcześniejszych 24,99 USD. Kwoty nie są więc wysokie, jednak jest w tym drugie dno.
Decyzja o podniesieniu opłat to nieco ryzykowny krok, bo konkurencja nie śpi. Disney+ czy HBO Max stają się coraz większą konkurencją, a ta druga platforma po coraz bardziej prawdopodobnym przejęciu przez Paramount Skydance może stać się prawdziwym gigantem. Nawet symboliczne podwyżki mogą wiele zmienić na tak nasyconym rynku.
Netflix tłumaczy, że wyższe przychody pozwolą na dalsze inwestowanie w rozrywkę najwyższej jakości i dostarczenie widzom jeszcze lepszych treści. Równocześnie w kasie giganta znajduje się obecnie 2,8 miliarda dolarów wolnych środków, które zaoszczędzono po niedawnej rezygnacji z przejęcia Warner Bros Discovery z HBO Max w pakiecie.
Czy w Polsce będą podwyżki?
Sytuacja z USA nie wpływa w tym momencie na opłaty ponoszone w naszym kraju. Ostatnia zmiana cennika w Polsce miała miejsce w sierpniu 2024 roku, co było pierwszą podwyżką na tym rynku od ponad trzech lat. Wówczas plan Podstawowy podrożał z 29 zł do 33 zł, wariant Standard z 43 zł do 49 zł, a za najdroższy pakiet Premium trzeba od tamtej pory płacić 67 zł miesięcznie. Nie można jednak wykluczyć, że w ciągu kilku kolejnych miesięcy Netflix zdecyduje się na podobną korektę planów także i u nas.