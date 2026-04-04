Jesteś fanem Resident Evil i masz PS5? Jest coś za darmo dla Ciebie

22 marca 1996 r. Capcom rozpętał prawdziwe trzęsienie ziemi wypuszczając Resident Evil na PlayStation 1 - najpierw w Japonii, a 10 dni później w USA (1 kwietnia 1996). Tytuł z miejsca stał się mega-hitem, a konwencja przygodowej gry akcji z prerenderowanymi tłami i statycznymi kamerami - była małpowana w nieskończoność przez całą branżę. 30 lat i ponad 30 odsłon (i wiele zmian konwencji) później, mamy teraz Resident Evil: Requiem - najnowszą część, która nadal jest bestsellerem.

Aby uczcić 30-lecie serii, Sony przygotowało kilka niespodzianek dla posiadaczy PS4 i PS5. Są to darmowe awatary z postaciami z serii - Leonem S. Kennedy, Jill Valentine, Chrisem i Claire Redfield, czy też Adą Wong i Rebeccą Chambers.

Co trzeba zrobić, aby je uzyskać? Wystarczy kupić lub dodać do listy życzeń grę Resident Evil Requiem, pobrać aplikację Sony Pictures Core na PS4/PS5, a następnie przejść na tę stronę i podać na niej swój adres email.

Gdy już ukończymy te kroki, będziemy mogli otrzymać zestaw 10 darmowych awatarów. Warto jednak podkreślić dwie rzeczy: a) mamy czas do końca 30 kwietnia 2026 r., aby aktywować ofertę specjalną i b) awatary mogą przyjść do nas z opóźnieniem i mogą być doręczone nawet z końcem czerwca 2026 r.