Jesteś fanem Resident Evil i masz PS5? Jest coś za darmo dla Ciebie
Kultowa seria horrorów Resident Evil obchodzi swoje 30-lecie w tym roku. Z tej okazji na PS5 i PS4 dostaniemy sporo ciekawych "darmoszek".
Awatary za darmo
22 marca 1996 r. Capcom rozpętał prawdziwe trzęsienie ziemi wypuszczając Resident Evil na PlayStation 1 - najpierw w Japonii, a 10 dni później w USA (1 kwietnia 1996). Tytuł z miejsca stał się mega-hitem, a konwencja przygodowej gry akcji z prerenderowanymi tłami i statycznymi kamerami - była małpowana w nieskończoność przez całą branżę. 30 lat i ponad 30 odsłon (i wiele zmian konwencji) później, mamy teraz Resident Evil: Requiem - najnowszą część, która nadal jest bestsellerem.
Aby uczcić 30-lecie serii, Sony przygotowało kilka niespodzianek dla posiadaczy PS4 i PS5. Są to darmowe awatary z postaciami z serii - Leonem S. Kennedy, Jill Valentine, Chrisem i Claire Redfield, czy też Adą Wong i Rebeccą Chambers.
Co trzeba zrobić, aby je uzyskać? Wystarczy kupić lub dodać do listy życzeń grę Resident Evil Requiem, pobrać aplikację Sony Pictures Core na PS4/PS5, a następnie przejść na tę stronę i podać na niej swój adres email.
Gdy już ukończymy te kroki, będziemy mogli otrzymać zestaw 10 darmowych awatarów. Warto jednak podkreślić dwie rzeczy: a) mamy czas do końca 30 kwietnia 2026 r., aby aktywować ofertę specjalną i b) awatary mogą przyjść do nas z opóźnieniem i mogą być doręczone nawet z końcem czerwca 2026 r.
Oficjalna strona PlayStation, oprócz instrukcji dotyczących odbioru darmowych avatarów, zawiera rozbudowane wprowadzenie do całej serii Resident Evil. Nowi gracze dostają tam przegląd najważniejszych części cyklu, wskazówki od których gier najlepiej zacząć, a także prezentację kluczowych bohaterów, złoczyńców i potworów. Na dole strony znajduje się również FAQ dla początkujących, odpowiadające na typowe pytania osób wchodzących w świat survival horroru. Dodatkowo wyróżniono pięć filmów CG Resident Evil, które są dostępne w aplikacji Sony Pictures Core.