Sprzęt

Huawei tnie ceny flagowców. Możesz zaoszczędzić nawet 1000 zł

W oficjalnym sklepie chińskiego producenta na huawei.pl wystartowała wiosenna oferta na urządzenia mobilne. Niższe ceny objęły smartfony, zegarki oraz słuchawki.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:45
Tysiąc złotych taniej za składany smartfon

Największa obniżka dotyczy modelu Huawei Mate X7. Urządzenie kosztuje teraz 7999 zł, czyli o 1000 zł mniej niż najniższa cena z ostatnich 30 dni (8999 zł). W ofercie znajduje się także starszy model Mate X6. Można go kupić za 5499 zł zamiast 7499 zł.

Huawei Mate X7
Huawei Mate X7

Huawei Mate X7
Ekran 8.00" OLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 2.75 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5300mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Huawei Mate X6
Huawei Mate X6

Huawei Mate X6
Ekran 7.93" OLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 2.5 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5110mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Osoby szukające telefonu do zdjęć typu selfie mogą wybrać model Nova 14 Pro. Jego cenę obniżono do 2499 zł. Wcześniej za ten telefon trzeba było zapłacić 2999 zł.

Huawei Nova 14 Pro
Huawei Nova 14 Pro

Huawei Nova 14 Pro
Ekran 6.78" OLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 2.29 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5100mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Seria Pura 80 w nowych cenach

Promocja objęła również flagowe smartfony fotograficzne. Huawei Pura 80 Ultra jest dostępny za 5999 zł (obniżka z 6399 zł). Tańsza wersja, Pura 80 Pro, kosztuje teraz 3799 zł, co oznacza obniżkę o 700 zł.

Huawei Pura 80 Ultra
Huawei Pura 80 Ultra

Huawei Pura 80 Ultra
Ekran 6.80" OLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 2.5 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5170mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Huawei Pura 80 Pro
Huawei Pura 80 Pro

Huawei Pura 80 Pro
Ekran 6.80" OLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 2.5 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5170mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Sklep przygotował też limitowaną edycję słuchawek Huawei FreeClip 2. Zestaw dla dwojga kosztuje 1398 zł. W pakiecie znajdują się dwie pary słuchawek oraz biżuteria marki Les Néréides. Produkt ten można znaleźć wyłącznie na stronie producenta.

Dodatki do zegarków i tańsza gwarancja

Przy zakupie zegarka Huawei Watch GT 6 w wersji 41 mm producent dodaje pasek. Dotyczy to wariantów Active, Elegant oraz Brown. Do męskich zegarków Huawei Watch Ultimate dołączane są słuchawki FreeBuds 6i o wartości 279 zł. Model w wersji Green kosztuje 2599 zł, a Expedition 1999 zł.

Wiosenna akcja potrwa do 26 kwietnia 2026 roku lub do wyczerpania zapasów. Klienci mogą dokupić rok gwarancji o 40% taniej. Sklep oferuje darmową dostawę od 200 zł oraz zakupy w ratach 0%. Za zapisanie się do newslettera przewidziano dodatkowe 50 zł rabatu.

Źródła zdjęć: Huawei
Źródła tekstu: Huawei