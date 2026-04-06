Huawei tnie ceny flagowców. Możesz zaoszczędzić nawet 1000 zł
W oficjalnym sklepie chińskiego producenta na huawei.pl wystartowała wiosenna oferta na urządzenia mobilne. Niższe ceny objęły smartfony, zegarki oraz słuchawki.
Tysiąc złotych taniej za składany smartfon
Największa obniżka dotyczy modelu Huawei Mate X7. Urządzenie kosztuje teraz 7999 zł, czyli o 1000 zł mniej niż najniższa cena z ostatnich 30 dni (8999 zł). W ofercie znajduje się także starszy model Mate X6. Można go kupić za 5499 zł zamiast 7499 zł.
Osoby szukające telefonu do zdjęć typu selfie mogą wybrać model Nova 14 Pro. Jego cenę obniżono do 2499 zł. Wcześniej za ten telefon trzeba było zapłacić 2999 zł.
Seria Pura 80 w nowych cenach
Promocja objęła również flagowe smartfony fotograficzne. Huawei Pura 80 Ultra jest dostępny za 5999 zł (obniżka z 6399 zł). Tańsza wersja, Pura 80 Pro, kosztuje teraz 3799 zł, co oznacza obniżkę o 700 zł.
Sklep przygotował też limitowaną edycję słuchawek Huawei FreeClip 2. Zestaw dla dwojga kosztuje 1398 zł. W pakiecie znajdują się dwie pary słuchawek oraz biżuteria marki Les Néréides. Produkt ten można znaleźć wyłącznie na stronie producenta.
Dodatki do zegarków i tańsza gwarancja
Przy zakupie zegarka Huawei Watch GT 6 w wersji 41 mm producent dodaje pasek. Dotyczy to wariantów Active, Elegant oraz Brown. Do męskich zegarków Huawei Watch Ultimate dołączane są słuchawki FreeBuds 6i o wartości 279 zł. Model w wersji Green kosztuje 2599 zł, a Expedition 1999 zł.
Wiosenna akcja potrwa do 26 kwietnia 2026 roku lub do wyczerpania zapasów. Klienci mogą dokupić rok gwarancji o 40% taniej. Sklep oferuje darmową dostawę od 200 zł oraz zakupy w ratach 0%. Za zapisanie się do newslettera przewidziano dodatkowe 50 zł rabatu.