Huawei tnie ceny flagowców. Możesz zaoszczędzić nawet 1000 zł

Tysiąc złotych taniej za składany smartfon

Największa obniżka dotyczy modelu Huawei Mate X7. Urządzenie kosztuje teraz 7999 zł, czyli o 1000 zł mniej niż najniższa cena z ostatnich 30 dni (8999 zł). W ofercie znajduje się także starszy model Mate X6. Można go kupić za 5499 zł zamiast 7499 zł.

Huawei Mate X7 0 opinii Huawei Mate X7 0 opinii Ekran 8.00" OLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 2.75 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5300mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Huawei Mate X6 0 opinii Huawei Mate X6 0 opinii Ekran 7.93" OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.5 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5110mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Osoby szukające telefonu do zdjęć typu selfie mogą wybrać model Nova 14 Pro. Jego cenę obniżono do 2499 zł. Wcześniej za ten telefon trzeba było zapłacić 2999 zł.

Huawei Nova 14 Pro 0 opinii Huawei Nova 14 Pro 0 opinii Ekran 6.78" OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.29 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5100mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Seria Pura 80 w nowych cenach

Promocja objęła również flagowe smartfony fotograficzne. Huawei Pura 80 Ultra jest dostępny za 5999 zł (obniżka z 6399 zł). Tańsza wersja, Pura 80 Pro, kosztuje teraz 3799 zł, co oznacza obniżkę o 700 zł.

Huawei Pura 80 Ultra 0 opinii Huawei Pura 80 Ultra 0 opinii Ekran 6.80" OLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 2.5 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5170mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Huawei Pura 80 Pro 0 opinii Huawei Pura 80 Pro 0 opinii Ekran 6.80" OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.5 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5170mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Sklep przygotował też limitowaną edycję słuchawek Huawei FreeClip 2. Zestaw dla dwojga kosztuje 1398 zł. W pakiecie znajdują się dwie pary słuchawek oraz biżuteria marki Les Néréides. Produkt ten można znaleźć wyłącznie na stronie producenta.

Dodatki do zegarków i tańsza gwarancja

Przy zakupie zegarka Huawei Watch GT 6 w wersji 41 mm producent dodaje pasek. Dotyczy to wariantów Active, Elegant oraz Brown. Do męskich zegarków Huawei Watch Ultimate dołączane są słuchawki FreeBuds 6i o wartości 279 zł. Model w wersji Green kosztuje 2599 zł, a Expedition 1999 zł.