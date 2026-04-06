Biedronka rzuciła za mniej niż półdarmo. Lepiej mieć

Kamera IP do monitoringu zewnętrznego Tracer Guard 4, QHD, Wi-Fi

Podczas przeglądania ostatniej z gazetek Biedronki w oczy rzuciła mi się bardzo korzystna propozycja. Mowa o kamerze do monitoringu zewnętrznego (klasa wodoszczelności IPX66), obsługą Wi-Fi a/b/g/n, natywną rozdzielczością Quad HD (2560 x 1440 px), trybem nocnym wspieranym diodami podczerwieni czy nawet wbudowanym mikrofonem i głośnikiem, pozwalającym porozmawiać z intruzem/gościem na naszej posesji.

Na karcie microSD o pojemności do 128 GB kamera pomieści nawet 2 tygodnie ostatnich nagrań, a funkcja wykrywania ruchu pozwala na oszczędzanie miejsca i nagrywanie, gdy tylko faktycznie coś się dzieje przed szerokokątnym obiektywem.

Co chyba przy tym najistotniejsze, kamera pracuje w obrębie popularnej, wieloplatformowej aplikacji TUYA Smart, nie stoi więc nic na przeszkodzie, by dołączyła do kamer i akcesoriów smart innych producentów.

Za sprzęt przyjdzie nam zapłacić mniej niż pół ceny, bo rabat wyniósł tym razem aż 52%. Z 249 zł do zaledwie 119 zł i jest to najniższa cena za ten sprzęt w ostatnich 30 dniach. Jeśli sprzęt nie spełni Waszych oczekiwań, zalogowani klienci mają aż 60 dni na zwrot, pewnie jednak już z Wami zostanie.