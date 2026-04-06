Wieloryb wpłynął do rzeki. Popływał sobie 30 km, po czym zginął

Młody wieloryb w rzece i tragiczny finał

Młody wieloryb szary, któremu nadano sympatyczny przydomek "Willapa Willy", został wypatrzony 1 kwietnia 2026 r. w północnej odnodze rzeki Willapa, około 233 kilometrów na południowy zachód od Seattle. Tym widokiem zaniepokoili się lokalni badacze ssaków morskich, bo to bardzo niecodzienny widok, aby waleń znalazł się w rzece, poza naturalnym środowiskiem, którym w tym przypadku jest Ocean Spokojny. Jednak pomimo lekkiego niedożywienia, nie był zraniony i zachowywał się normalnie - badacze wierzyli, że zwierzę wkrótce zawróci i znajdzie wyjście z rzeki.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wiosną wieloryby szare migrują z wybrzeża Pacyfiku (jest to zachodnie wybrzeże Kanady, USA i Meksyku) do mórz arktycznych, aby tam właśnie żerować (a po drodze unikać orek, które mogłyby je zabić).

Jak wyjaśnił badacz oceaniczny John Calambokidis w wypowiedzi dla BBC, w trakcie tego okresu zdarza się, że wieloryby szare są bardzo zdesperowane w szukaniu nowych obszarów żerowych, szczególnie gdy zaczyna brakować im pożywienia. Calambokidis sądzi, że właśnie dlatego "Willapa Willy" zbłądził i znalazł się w rzece Willapa.

Niestety po przepłynięciu ok. 32 kilometrów, zwierzę zmarło - jak uważają lokalni badacze, była to śmierć z głodu.

Wieloryby szare potrafią osiągnąć 15 metrów długości i ważyć do 40 ton. Na swoich długich trasach migracyjnych zagrażają im kolizje ze statkami oraz zaplątanie w sprzęt rybacki. Mają też tendencję do podróżowania samotnie, a "długotrwałe więzi między osobnikami uważa się za rzadkie".

Wcześniej dwa dorosłe szare wieloryby zostały znalezione martwe w okolicach Ocean Shores na początku kwietnia 2026 r., o czym informowała organizacja Cascadia Research Collective. Były to samiec i samica, z poważnym niedożywieniem i obrażeniami głowy, które wskazywały na to, że zderzyły się ze statkiem.