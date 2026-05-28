Android Auto ułatwia życie kierowcom. Wystarczy przesunąć palcem
Android Auto szykuje użytkownikom spore ułatwienie w kwestii zarządzania multimediami.
W nowej wersji Android Auto beta (17.0.162144-release.daily) pojawiło się ogromne ułatwienie dla osób, które w trakcie jazdy lubią słuchać muzyki za pośrednictwem Spotify czy YouTube Music. Aplikacja w końcu pozwoli na łatwiejsze zarządzanie multimediami.
Android Auto zmienia zarządzanie multimediami
Do tej pory Android Auto był w stanie wyświetlać na ekranie głównym tylko jedną kartę z multimediami. O ile ktoś korzysta z jednego serwisu streamingowego, np. Spotify, to nie stanowiło to problemu.
Gorzej, gdy chcieliśmy przerzucić się na inny serwis, np. YouTube Music. Wymagało to otwarcia drugiej aplikacji i włączenia odtwarzania, aby pojawiła się ona na głównym ekranie, gdzie zastępowała wcześniejszą.
Jeśli ponownie chcieliśmy wrócić do Spotify, to ponownie wymagało to uruchomienia aplikacji i włączenia odtwarzania, co znowu zmieniało kafelek podglądu na głównym ekranie.
We wspomnianej wersji beta Androida Auto to się zmieniło. Teraz aplikacja pozwala na łatwe przełączanie się między aplikacjami z muzyką. Wystarczy przesuwać je na boki, aby szybko zmienić serwis np. ze Spotify na YouTube Music i odwrotnie. To znacząco łatwiejsze i na pewno bezpieczniejsze rozwiązanie, szczególnie w trakcie jazdy.
Poniżej możecie zobaczyć, jak działa to w praktyce. Film pochodzi sprzed pół roku, bo wtedy po raz pierwszy udało się uruchomić nową funkcję. Teraz staje się ona dostępna dla wszystkich użytkowników bety.