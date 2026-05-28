Aplikacje

Telefon przypomni o śmieciach. To się może spodobać

Komu nie zdarzyło się zapomnieć o wystawieniu śmieci przed dom, wtedy kiedy akurat zbierają daną kategorię odpadów? Okazuje się, że można ten proces usprawnić. Gmina Sędziszów wprowadza cyfrowe ułatwienie dla wszystkich swoich mieszkańców. Wystarczy mieć specjalną aplikację. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:25
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telefon przypomni o śmieciach. To się może spodobać
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Koniec z domyślaniem się, kiedy zabiorą śmieci

Polacy polubili się z ekologią. I świadczy o tym, nie tylko popularność systemu kaucyjnego, ale także wdrażanie w coraz większej ilości gmin aplikacji, które pomagają w ochronie środowiska. Gmina Sędziszów wprowadza dla mieszkańców praktyczne udogodnienie. To aplikacja Moje Odpady, która gromadzi harmonogramy, zasady selekcji oraz wszelkie inne potrzebne informacje odnośnie śmieci. To rozwiązanie, które nie tylko zwalnia nas od pamiętania kiedy co wywożą, ale także wspiera ekologiczne nawyki i recycling. Co więcej, aplikacja eliminuje potrzebę korzystania z papierowych rozpisek.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zanim wystawisz pojemnik - dostaniesz pusha

Główna funkcja aplikacji to automatyczne przypomnienia push dla mieszkańców przed każdym odbiorem różnego rodzaju śmieci. Przypomnienie przychodzi dzień przed odbiorem, tak aby na spokojnie się do tego przygotować. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Kosz na śmieci z pedałem BRABANTIA 211447 ciche zamykanie, wyjmowane wiadro, malowany 60L Biały
Kosz na śmieci z pedałem BRABANTIA 211447 ciche zamykanie, wyjmowane wiadro, malowany 60L Biały
0 zł
799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 799.99 zł
Kosz na śmieci DOMOTTI Monti Turkusowy
Kosz na śmieci DOMOTTI Monti Turkusowy
0 zł
14.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 14.99 zł
Kosz na śmieci uchylny BRABANTIA 313547 Bo Touch do segregacji, dwa wyjmowane wiadra, regulowane nóżki 34L Biały
Kosz na śmieci uchylny BRABANTIA 313547 Bo Touch do segregacji, dwa wyjmowane wiadra, regulowane nóżki 34L Biały
-30.99 zł
809.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 779 zł
Advertisement

Aplikacja Moje Odpady w jednym podobna do Vinted

Przez aplikację można także zgłaszać problemy, nieprawidłowości (np. zgłaszanie dzikich wysypisk) i szybko kontaktować się z urzędem. Co ciekawe, można w niej zamieszczać ogłoszenia o rzeczach do oddania, co ma ograniczyć ilość odpadów i pomóc nadać rzeczom "drugie życie". 

To rozwiązanie oznacza nie tylko wygodę dla mieszkańców, ale również lepszą komunikację, szybszą reakcję na zgłaszane problemy.

czytamy w samorzad.gov.pl.

Ta sama aplikacja działa także w podkrakowskiej Lanckoronie. 

Grill elektryczny Tefal
Image
telepolis
ekologia recycling wywóz śmieci aplikacja mobilna
Źródła zdjęć: Fotokon / Shutterstock
Źródła tekstu: gov.pl, portalsamorzadowy.pl, moje-odpady.pl