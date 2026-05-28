Telefon przypomni o śmieciach. To się może spodobać
Komu nie zdarzyło się zapomnieć o wystawieniu śmieci przed dom, wtedy kiedy akurat zbierają daną kategorię odpadów? Okazuje się, że można ten proces usprawnić. Gmina Sędziszów wprowadza cyfrowe ułatwienie dla wszystkich swoich mieszkańców. Wystarczy mieć specjalną aplikację.
Koniec z domyślaniem się, kiedy zabiorą śmieci
Polacy polubili się z ekologią. I świadczy o tym, nie tylko popularność systemu kaucyjnego, ale także wdrażanie w coraz większej ilości gmin aplikacji, które pomagają w ochronie środowiska. Gmina Sędziszów wprowadza dla mieszkańców praktyczne udogodnienie. To aplikacja Moje Odpady, która gromadzi harmonogramy, zasady selekcji oraz wszelkie inne potrzebne informacje odnośnie śmieci. To rozwiązanie, które nie tylko zwalnia nas od pamiętania kiedy co wywożą, ale także wspiera ekologiczne nawyki i recycling. Co więcej, aplikacja eliminuje potrzebę korzystania z papierowych rozpisek.
Zanim wystawisz pojemnik - dostaniesz pusha
Główna funkcja aplikacji to automatyczne przypomnienia push dla mieszkańców przed każdym odbiorem różnego rodzaju śmieci. Przypomnienie przychodzi dzień przed odbiorem, tak aby na spokojnie się do tego przygotować.
Aplikacja Moje Odpady w jednym podobna do Vinted
Przez aplikację można także zgłaszać problemy, nieprawidłowości (np. zgłaszanie dzikich wysypisk) i szybko kontaktować się z urzędem. Co ciekawe, można w niej zamieszczać ogłoszenia o rzeczach do oddania, co ma ograniczyć ilość odpadów i pomóc nadać rzeczom "drugie życie".
To rozwiązanie oznacza nie tylko wygodę dla mieszkańców, ale również lepszą komunikację, szybszą reakcję na zgłaszane problemy.
Ta sama aplikacja działa także w podkrakowskiej Lanckoronie.