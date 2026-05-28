Telefon przypomni o śmieciach. To się może spodobać

Koniec z domyślaniem się, kiedy zabiorą śmieci

Polacy polubili się z ekologią. I świadczy o tym, nie tylko popularność systemu kaucyjnego, ale także wdrażanie w coraz większej ilości gmin aplikacji, które pomagają w ochronie środowiska. Gmina Sędziszów wprowadza dla mieszkańców praktyczne udogodnienie. To aplikacja Moje Odpady, która gromadzi harmonogramy, zasady selekcji oraz wszelkie inne potrzebne informacje odnośnie śmieci. To rozwiązanie, które nie tylko zwalnia nas od pamiętania kiedy co wywożą, ale także wspiera ekologiczne nawyki i recycling. Co więcej, aplikacja eliminuje potrzebę korzystania z papierowych rozpisek.

Zanim wystawisz pojemnik - dostaniesz pusha

Główna funkcja aplikacji to automatyczne przypomnienia push dla mieszkańców przed każdym odbiorem różnego rodzaju śmieci. Przypomnienie przychodzi dzień przed odbiorem, tak aby na spokojnie się do tego przygotować.

Aplikacja Moje Odpady w jednym podobna do Vinted

Przez aplikację można także zgłaszać problemy, nieprawidłowości (np. zgłaszanie dzikich wysypisk) i szybko kontaktować się z urzędem. Co ciekawe, można w niej zamieszczać ogłoszenia o rzeczach do oddania, co ma ograniczyć ilość odpadów i pomóc nadać rzeczom "drugie życie".

To rozwiązanie oznacza nie tylko wygodę dla mieszkańców, ale również lepszą komunikację, szybszą reakcję na zgłaszane problemy. czytamy w samorzad.gov.pl.