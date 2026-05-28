Klimatyzator z Action naprawdę Cię schłodzi. To nie jest tania sztuczka

Klimator to tak naprawdę wentylator, ale z zasobnikiem na lód/zimną wodę. Powietrze się w nim rzeczywiście schładza, a temperatura w pomieszczeniu potrafi spaść nawet o te 2-3 stopnie Celsjusza. Problem w tym, że to się nie sprawdza podczas potężnych upałów. Wtedy owszem: może i nieco obniżamy temperaturę, ale przy okazji zwiększamy wilgotność w pomieszczeniu. A podczas upałów wysoka wilgotność znacznie obniża komfort. W takich warunkach lepszy będzie klimatyzator, czyli pompa ciepła, która wypompowuje je na zewnątrz, przy okazji osuszając powietrze.

Klimatyzator z Action

Tak się natomiast składa, że w Action za 619 zł w promocyjnej cenie znajdziemy klimatyzator. Czy w przeciwieństwie do klimatora ma rurę, którą trzeba wyprowadzić na zewnątrz i zaizolować otwór? Tak. Musi ją mieć. Pompa ciepła przepompowuje je, więc rura jest niezbędna, aby gdzieś je odprowadzić.

Ten konkretny model pobiera 1010 W podczas pracy na pełnych obrotów, co przekłada się na 9000 BTU wydajności chłodniczej, co można przeliczyć na około 2600 W mocy chłodzącej. Tym samym może on schłodzić pomieszczenie o standardowej wysokości 2,6 metra o metrażu do 25 metrów kwadratowych.