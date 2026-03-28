Konsole nowej generacji mogą być piekielnie drogie - grzmią eksperci

Jeśli wcześniejsze plotki się potwierdzą, to już w przyszłym roku jest szansa na premierę konsol nowej generacji - PlayStation 6 oraz Project Helix od Microsoftu. Problem w tym, że oba urządzenia mają być zwyczajnie drogie.

Cena PlayStation 6

W ostatnich dniach Sony podjęło decyzję o podwyższeniu cen PlayStation 5 i to dość znacząco, bo nawet o 100 dolarów. Zdaniem rynkowego analityka Mata Piscatella jest to całkowicie spodziewany krok, chociaż wzrost jest wyższy, niż się spodziewano.

To oczywiście zasługa nie tylko rosnących cen pamięci DRAM i NAND, ale też działań amerykańskiego rządu, który zdaje się robić wszystko, aby zakłócić globalną ekonomię.

Wygląda na to, że firma Sony uwzględniła potencjalne przyszłe wahania cen i zdecydowała się na jedną znaczną podwyżkę na początku 2026 roku zamiast podnosić ceny częściej i w dłuższym okresie. Strategia ta daje im również pewną swobodę działania, pozwalającą na obniżenie cen i oferowanie „promocji”, gdyby sytuacja niespodziewanie uległa poprawie. dr Serkan Toto, dyrektor generalny firmy konsultingowej Kantan Games

A jak ta sytuacja ma się do konsol nowej generacji? Niestety, niezbyt optymistycznie. Eksperci twierdzą, że gracze muszą szykować się na ceny rzędu nawet 1000 dolarów. Granie na konsoli stanie się wydatkiem luksusowym i niedostępnym dla każdego.

Naprawdę nie chcą podnosić cen sprzętu, ponieważ ta część jest zazwyczaj silnie dotowana, a sprzedaż gier stanowi podstawę ich modelu biznesowego. Przewiduję, że ceny sprzętu konsolowego nowej generacji będą o 50% wyższe niż ceny obecnej generacji. twierdzi Joost van Dreunen, profesor zajmujący się grami wideo na Uniwersytecie Nowojorskim (NYU) oraz badacz branży.