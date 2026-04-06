Nigdy go nie ma, kiedy jest potrzebny? Na AliExpress za jedyne 10,35 zł i masz zawsze przy sobie

Konieczność szybkiego podładowania urządzenia, podłączenia go pod monitor, przerzucenia danych z dysku zewnętrznego. Wszystko to może spalić na panewce z prostej przyczyny: nie mamy przy sobie kabla USB-C lub mamy, ale nie umożliwia on szybkiego i sprawnego wykonania tych czynności. I tu do gry wchodzi kabel w formie breloka, który możecie kupić zajedyne 10,35 zł na AliExpress.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kabel z AliExpress na sytuacje kryzysowe

Do wyboru mamy kolory pomarańczowy i czarny. Jest on niezwykle elastyczny, a jego płaska budowa sprawia, że przewody w jego wnętrzu nie powinny ulegać uszkodzeniu. Wtyczki są natomiast chronione przez zatyczkę z brelokowym kółkiem z karabińczykiem. Całość ma natomiast 13 cm długości. Dzięki temu możemy go nosić w kieszeni, czy przy kluczach, a nawet przypiąć do plecaka i zapomnieć, aż będzie potrzebny.

Jeśli chodzi o jego parametry, to te prezentują się fenomenalnie. Jest to kabel działający w standardzie USB 4.0. Pozwala więc na transfery rzędu 40 Gbps, dzięki czemu nie będzie wąskim gardłem podczas transferu danych.