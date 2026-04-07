Coraz więcej Daredevila na Disney+. Powróci też inny bohater
Nic tak nie rozgrzewa fanów Marvela, jak "Daredevil: Odrodzenie". Teraz znów mogą cieszyć się nowym zwiastunem, który Marvel i Disney+ wrzucili właśnie do sieci. Trailer mówi także o kolejnym bohaterze, który powróci na platformę.
"Daredevil: Odrodzenie" na Disney+
Drugi sezon serialu "Daredevil: Odrodzenie" produkcji Marvel Television miał swoją wielką premierę na platformie streamingowej Disney+ w zeszłym miesiącu. 8 kwietnia zostanie wyemitowany 4. odcinek. Wielki finał serialu jest przewidziany na 5 maja 2026.
Seriale, które warto obejrzeć na platformie
"Odrodzenie" to nic innego jak, kontynuacja pierwszego sezonu, a zarazem serialu Netflixa. Jest dziełem showrunnera Dario Scardapane'a, a Charlie Cox i Vincent D'Onforio powtarzają swoje role Matta Murdocka/Daredevilla i Wilsona Fiska/Kingpina.
Pierwsze trzy odcinki już zostały zamieszczone w serwisie, a zwiastun ma dać nam przedsmak tego, co czeka na fanów serii w kolejnym. A będzie się działo.
Burmistrz Wilson Fisk miażdży Nowy Jork, polując na wroga publicznego numer jeden, samozwańczego stróża prawa z Hell's Kitchen, znanego jako Daredevill.
Jak się można domyślić, przy tego typu produkcjach, Marvel przedłużył już serial "Daredevil: Odrodzenie" o trzeci sezon. Produkcja ma zacząć się jeszcze w tym roku.
Punisher nieobecny w 2. sezonie "Daredevila"
Sympatycy Franka Castle'a (znanego jako Punisher) byli nieco rozczarowani jego brakiem obecności w 2 sezonie, ale Disney+ przygotował dla fanów specjalny odcinek "The Punisher: One Last Kill", którego premiera odbędzie się 12 maja.
Pierwszy sezon serialu "Daredevil: Odrodzenie" jest dostępny na Disney+. Odcinki z drugiego sezonu cały czas się ukazują.