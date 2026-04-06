Natec Turbot 2 - wyjątkowo dobrze wydane 130 zł (test)

Każdy z nas używa coraz więcej inteligentnych urządzeń. Mamy smartfony, które wygodnie obsługuje się za pomocą dotykowego ekranu. Jednak o innych sprzętach nie zawsze można powiedzieć to samo. Tablety są duże, więc czasami lepiej mieć do nich klawiaturę. Z kolei telewizory to jeszcze inna para kaloszy. Mają coraz więcej aplikacji, których niezbyt wygodnie używa się za pomocą pilota. Szczególnie uciążliwe jest na nich wpisywanie tekstu. Dlatego tutaj z pomocą przychodzi klawiatura Natec Turbot 2, którą miałem okazję przetestować.

Dalsza część tekstu pod wideo

Specyfikacja Natec Turbot 2

Natec Turbot 2 to przede wszystkim klawiatura bezprzewodowa, która obsługuje zarówno łączność radiową na częstotliwości 2,4 GHz za pomocą dołączonego odbiornika, jak i Bluetooth 4.0. Tym samym można ją połączyć z wieloma urządzeniami, w tym tabletami, komputerami, ale też telewizorami Smart TV. W połączeniu z baterią o pojemności 300 mAh możemy liczyć na przyzwoity czas działania na jednym ładowaniu. Jeśli energii zabraknie, to możemy ją uzupełnić za pomocą tradycyjnego przewodu USB-C.

Klawiatura jest w formacie 75% ze standardowym, amerykańskim układem i w sumie 90 klawiszami o żywotności 10 mln aktywacji. Pomimo tego nie jest tak mała, jak mogłoby się wydawać, a to za sprawą wbudowanego touchpada z dwoma przyciskami na spodzie. Pomimo tego jest to sprzęt lekki, dość kompaktowy i łatwy w przenoszeniu. Masa całkowita to zaledwie 390 gramów. Z kolei wymiary to 365 × 136 × 15 mm. Przede wszystkim zachwyca bardzo niski profil urządzenia. Natomiast może trochę brakować podświetlenia klawiszy.

Budowa i jakość wykonania

Ustaliliśmy już, że klawiatura jest bardzo lekka i w miarę kompaktowa, głównie za sprawą bardzo niskiego profilu. Niestety niska masa okupiona jest częściowo jakością wykonania, ponieważ zastosowany plastik mógłby być lepszy. Oczywiście musimy sobie zdawać sprawę, że mamy do czynienia z urządzeniem raczej budżetowym, ale pomimo tego materiał nie zachwyca. Liczę, że firma Natec zrobi jakąś wersję Turbot 2 Plus lub Premium, która będzie trochę lepiej wykonana.

Układ klawiszy jest raczej standardowy. Nie mamy tutaj sekcji numerycznej, ale w jej miejsce są dodatkowe przyciski funkcyjne oraz touchpad. Ten ostatni pozytywnie mnie zaskoczył. Jest naprawdę bardzo przyzwoity. Obsługuje wszystkie najważniejsze gesty. Po podłączeniu do komputera (a zdarza mi się oglądać czasami streamy na laptopie podłączonym do telewizora) sprawdza się doskonale.

Jeśli chodzi o klawisze, to mamy tutaj układ dostosowany do różnych urządzeń, stąd opisy pasujące zarówno do Windowsa, jak i macOS. Klawiatura współpracuje też z Androidem, Linuxem oraz iOS. Sam skok przycisków jest przyjemny i wyczuwalny. Nie jest to poziom klawiatur mechanicznych, ale tego też nie należy oczekiwać. Producent zastosował tutaj przełączniki X-Scissors, znane przede wszystkim z laptopów i uważam, że była to dobra decyzja. Na klawiaturze całkiem przyjemnie się pracuje. Doceniam też wbudowane stopki z możliwością regulowania kąta nachylenia.

Jak to działa?

Klawiaturę sprawdziłem zarówno na komputerze z Windowsem, telewizorze Smart TV Samsunga (chociaż systemu Tizen nie ma na liście obsługiwanych), jak i tablecie z Androidem. Opiszę pokrótce wszystkie z tych urządzeń:

Windows

Tutaj nie ma żadnych zaskoczeń. Klawiatura działa dokładnie tak, jak powinna. Wszystkie klawisze funkcyjne i multimedialne spełniają swoją rolę. Touchpad również działa bez zarzutu, włącznie z obsługą gestów, np. scrollowaniem za pomocą dwóch palców.

Android

Podobnie, jak w przypadku Windowsa, wszystko działa bez problemów. Klawiaturą możemy bez problemów zmieniać głośność, a nawet intensywność podświetlenia ekranu. Gładzik działa bez zarzutów. Pisanie jest przyjemne. Taki zestaw doskonale sprawdzi się nawet do pracy, np. w pociągu, gdy nie chcemy lub nie możemy zabrać ze sobą laptopa.

Smart TV (Samsung)

W tym przypadku pojawia się kilka problemów, chociaż nie są one jakoś znaczące i specjalnie zaskakujące. Tizena nie ma na liście obsługiwanych systemów, więc samo to, że klawiatura działa od razu po podłączeniu, jest imponujące. Większość klawiszy działa zgodnie z przeznaczeniem, chociaż regulacja głośności, zamiast na F11 i F12, jest na F9 i F10, więc wymaga to przyzwyczajenia. Niestety, w żadnej aplikacji nie udało mi się zmusić do działania touchpada, natomiast po menu można dość wygodnie poruszać się za pomocą strzałek i to zarówno tych standardowych, jak u dodatkowych, umieszczonych nad gładzikiem. Powiedziałbym, że jest lepiej, niż się spodziewałem. Z klawiatury da się bardzo wygodnie korzystać również na telewizorach Samsunga.

Podsumowanie

Muszę przyznać, że Natec Turbot 2 pozytywnie mnie zaskoczyła. Miałem dużo niższe oczekiwania niż to, co finalnie oferuje. Klawiatura okazała się przydatnym uzupełnieniem dla telewizora, laptopa oraz tabletu. Pod kątem funkcjonalnym trudno mi cokolwiek zarzucić. Mógłbym się przyczepić, że nie wszystko działa na telewizorach Samsunga, ale nie ma ich na liście obsługiwanych, więc byłoby to nie na miejscu. I tak jest lepiej, niż powinno. Natomiast na Androidzie i Windowsie wszystko śmiga bez problemu. Między urządzeniami można się też łatwo przełączać. W sumie możemy mieć podłączone 3 sprzęty: jeden na 2,4 GHz, drugi z Bluetooth 1 i trzeci na Bluetooth 2. Zmiana trybu odbywa się za pomocą skrótu z klawiszem funkcyjnym Fn.

Mój największy zarzut to zastosowany plastik. Nie jest najlepszej jakości. Podejrzewam, chociaż tego nie sprawdzałem, że klawiaturę byłbym w stanie złamać w rękach. Natomiast dzięki temu jest ona lekka, więc można powiedzieć, że coś za coś.

Dla mnie Natec Turbot 2 zasługuje na solidną ocenę 8/10. Spełnia się w swojej roli, a przy tym nie kosztuje majątku. Możecie ją kupić już za około 130 zł.