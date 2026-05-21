Samsung pokazał pierwszy taki monitor w swojej ofercie

Nowy monitor w ofercie Samsunga to model Odyssey G8 G80HS. Powstał on przede wszystkim z myślą o graczach, ale sprawdzi się także jako ekran do pracy. Możliwości, przynajmniej na papierze, ma duże, ale cena też jest wysoka.

Samsung Odyssey G8 G80HS

Samsung Odyssey G8 G80HS to 32-calowy model o rozdzielczości 6K (6144 × 3456) i odświeżaniu 165 Hz. Obsługuje tryb Dual Mode, więc w razie potrzeby użytkownicy mogą zmniejszyć rozdzielczość do 3K (3072 × 1728), zyskując przy tym dużo lepsze odświeżanie na poziomie aż 330 Hz.

Dzięki temu z rozdzielczości 6K można korzystać do oglądania filmów, pracy lub grania w produkcje dla pojedynczego gracza, gdzie wysokie odświeżanie nie jest aż tak ważne. Po włączeniu CS2, Valoranta czy Call of Duty można przełączyć się na niższą rozdzielczość, ale płynniejszy obraz.

Oprócz tego producent obiecuje też 1 ms czasu reakcji (prawdopodobnie między odcieniami szarości). Monitor obsługuje AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-Sync, HDR10+ i ma złącza DisplayPort 2.1 oraz HDMI 2.1. Na temat samego panelu nie wiemy zbyt wiele poza tym, że jest to matryca IPS o maksymalnej jasności 350 cd/m2.