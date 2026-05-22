Google włącza sprytną funkcję w Androidzie. Będzie jak na pececie
W najnowszej wersji testowej Androida 17 Google wreszcie włączył domyślnie ukrywaną wcześniej funkcję częściowych zrzutów ekranu. Opcja ta jest już znana z systemów desktopowych, teraz na dobre rozgości się w urządzeniach mobilnych.
Najnowsza rozwojowa wersja Androida 17, czyli edycja QPR1 Beta 3, przynosi sporo ciekawych funkcji, w tym narzędzie do robienia zrzutów z wycinka ekranu. Nowość została zintegrowana z ulepszonym paskiem narzędzi do nagrywania wyświetlacza, nad którym producent pracował już od ubiegłego roku. Teraz to narzędzie nabiera ostatecznego kształtu, zyskując nowe funkcje. Odkrył je niezawodny AssebleDebug z Android Authority.
Odświeżony pasek narzędzi daje użytkownikom trzy opcje przechwytywania obrazu. Można zrobić po prostu zrzut całego ekranu, co jest najprostszym rozwiązaniem, ale często wymagającym dalszej edycji otrzymanego obrazu. Druga opcja to zrzut pojedynczego okna w trybie podzielonego ekranu, ale najciekawszą nowością jest opcja przechwycenia niestandardowego, wybranego obszaru – interesującego wycinka ekranu. Użytkownik może po prostu zaznaczyć potrzebny mu obszar, a narzędzie jednocześnie podaje rozdzielczość wynikowego obrazka.
Taki zestaw narzędzi do robienia zrzutów ekranów nie jest niczym nowym w świecie komputerów – wycinki można łatwo robić w Windows, macOS czy popularnych dystrybucjach Linuksa. Na tabletach z Androidem aż się prosiło o to wcześniej – taka opcja przyda się na przykład do szybkiego zamieszania treści w mediach społecznościowych, bez niepotrzebnych elementów interfejsu.
Niestety, na razie opcja wycinków ekranu działa tylko na tabletach, a użytkownicy smartfonów muszą uzbroić się w cierpliwość. W obecnym wydaniu próba wymuszenia tej funkcji na telefonie powoduje, że pasek narzędzi co prawda się wyświetla, ale jest nienaturalnie powiększony i zniekształcony. Mechanika częściowego zrzutu ekranu w tym stanie jednak działa, co daje nadzieję, że w przyszłych aktualizacjach Google dostosuje interfejs do mniejszych wyświetlaczy. W czasach gdy smartfony mają coraz większe wyświetlacze, aż się o nią prosi.