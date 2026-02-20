Google bez litości. Zutylizował ponad 1,75 mln aplikacji

Google pochwalił się swoimi działaniami bezpieczeństwa w kontekście Androida i Sklepu Play. Firma z ciągu 12 miesięcy zablokowała ponad 1,75 mln aplikacji, a to dopiero początek.

Dalsza część tekstu pod wideo

Aplikacje z Google Play do kosza

Google podsumował 2025 rok. Firma pochwaliła się, że w tym czasie odrzuciła aż 1,75 mln aplikacji, które różni deweloperzy chcieli opublikować w Sklepie Play. Stało się tak, ponieważ naruszały one politykę Google'a.

W tym samym czasie zbanowano ponad 80 tys. kont deweloperów. Poza tym Google zapobiegł przed uzyskaniem nadmiernych uprawnień, w tym dostępu do danych użytkowników przez ponad 255 tys. aplikacji. Firma pochwaliła się też, że wdrożyła ponad 10 tys. kontroli bezpieczeństwa opublikowanych aplikacji, co wzmocniło możliwości wykrywania zagrożeń przez systemy bezpieczeństwa.