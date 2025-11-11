Nintendo Switch 2 z ważną zmianą. Polacy się ucieszą

Nintendo Switch 2, wprowadzony w czerwcu 2025 roku, zelektryzował fanów kultowych konsol japońskiej firmy, ale radość Polaków mógł mącić fakt, że w systemie brakuje wsparcia dla rodzimego języka.

Jakiś czas temu w sieci zaczęły krążyć doniesienia, że Nintendo Switch 2 otrzyma oficjalne wsparcie języka polskiego. Według nieoficjalnych informacji aktualizacja systemowa, ponoć planowana na czwarty kwartał 2025 roku, wprowadzi pełne polskie menu, ustawienia oraz komunikaty systemowe.

Dziś firma Nintendo częściowo potwierdziła swoje plany, choć na razie chodzi o wsparcie języka polskiego w grach i w nieco późniejszym terminie. Producent podaje, że Mario Kart World oraz Donkey Kong Bananza będą pierwszymi tytułami Nintendo Switch 2 wydanymi przez Nintendo, które zostaną zlokalizowane na język polski.

Na początku 2026 r. planowane jest udostępnienie bezpłatnych aktualizacji oprogramowania, które dodadzą polskie napisy i teksty w grze. Głosy postaci pozostaną w obecnie dostępnych językach – podaje Nintendo na swojej stronie.

Na tym jednak nie koniec. Jak wyjaśnia Nintendo, w ramach przygotowań do tych bezpłatnych aktualizacji, w opublikowanej dzisiaj aktualizacji oprogramowania Nintendo Switch 2 dodano język polski jako język do wyboru w ustawieniach (System Settings). Ustawienie to nie wpłynie na język oprogramowania Nintendo Switch 2, tylko posłuży do przygotowania Nintendo Switch 2 do wyświetlania w przyszłości obsługiwanych tytułów w języku polskim.

Nintendo obiecuje, że oprócz Mario Kart World i Donkey Kong Bananza, w późniejszym terminie na język polski zostanie również zlokalizowany także szereg innych tytułów wydanych przez Nintendo, dostępnych na Nintendo Switch 2.