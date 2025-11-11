Sprzęt

Nintendo Switch 2 z ważną zmianą. Polacy się ucieszą

Dobre wieści dla użytkowników Nintendo Switch 2. Konsolka w końcu zacznie obsługiwać język polski, choć nie od razu i nie wszędzie.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:42
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nintendo Switch 2 z ważną zmianą. Polacy się ucieszą

Nintendo Switch 2, wprowadzony w czerwcu 2025 roku, zelektryzował fanów kultowych konsol japońskiej firmy, ale radość Polaków mógł mącić fakt, że w systemie brakuje wsparcia dla rodzimego języka.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jakiś czas temu w sieci zaczęły krążyć doniesienia, że Nintendo Switch 2 otrzyma oficjalne wsparcie języka polskiego. Według nieoficjalnych informacji aktualizacja systemowa, ponoć planowana na czwarty kwartał 2025 roku, wprowadzi pełne polskie menu, ustawienia oraz komunikaty systemowe. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Konsola LENOVO Legion Go S Biały
Konsola LENOVO Legion Go S Biały
0 zł
1999 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999 zł
Konsola MY ARCADE Classic Tetris DGUNL-7030
Konsola MY ARCADE Classic Tetris DGUNL-7030
0 zł
109.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 109.99 zł
Konsola MY ARCADE DGUNL-4121
Konsola MY ARCADE DGUNL-4121
0 zł
69.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 69.99 zł
Advertisement

Dziś firma Nintendo częściowo potwierdziła swoje plany, choć na razie chodzi o wsparcie języka polskiego w grach i w nieco późniejszym terminie. Producent podaje, że Mario Kart World oraz Donkey Kong Bananza będą pierwszymi tytułami Nintendo Switch 2 wydanymi przez Nintendo, które zostaną zlokalizowane na język polski. 

Na początku 2026 r. planowane jest udostępnienie bezpłatnych aktualizacji oprogramowania, które dodadzą polskie napisy i teksty w grze. Głosy postaci pozostaną w obecnie dostępnych językach

– podaje Nintendo na swojej stronie.

Na tym jednak nie koniec. Jak wyjaśnia Nintendo, w ramach przygotowań do tych bezpłatnych aktualizacji, w opublikowanej dzisiaj aktualizacji oprogramowania Nintendo Switch 2 dodano język polski jako język do wyboru w ustawieniach (System Settings). Ustawienie to nie wpłynie na język oprogramowania Nintendo Switch 2, tylko posłuży do przygotowania Nintendo Switch 2 do wyświetlania w przyszłości obsługiwanych tytułów w języku polskim.

Nintendo obiecuje, że oprócz Mario Kart World i Donkey Kong Bananza, w późniejszym terminie na język polski zostanie również zlokalizowany także szereg innych tytułów wydanych przez Nintendo, dostępnych na Nintendo Switch 2.

Polskie teksty i napisy w grze pojawią się w Mario Kart World i Donkey Kong Bananza na początku 2026 roku dzięki bezpłatnym aktualizacjom oprogramowania. Niestety, nie wiadomo, co z pełnym spolszczeniem interfejsu, ale dzisiejszą zapowiedź Nintendo należy przyjmować za dobrą monetę.

Zobacz: Nintendo Switch 2. Słaby sprzęt, ale świetna konsola (test)

Image
telepolis
nintendo Nintendo Switch 2 Mario Kart World Donkey Kong Bananza Nintendo Switch 2 po polsku Nintendo Switch 2 spolszczenie
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Nintendo