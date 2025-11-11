Apple pokazał iPhone Pocket. Cena jest absurdalna

Apple połączyło siły z japońską marką ISSEY MIYAKE. W ten sposób powstało akcesorium o nazwie iPhone Pocket. Jest ono inspirowane koncepcją „jednego kawałka materiału”. Czym jest Apple iPhone Pocket? Odpowiedź może cię zaskoczyć, a cena jeszcze bardziej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Apple iPhone Pocket

To dzianinowa konstrukcja 3D zaprojektowana, by pomieścić dowolnego iPhone’a oraz inne przedmioty codziennego użytku. Produkt zadebiutuje 14 listopada w wybranych sklepach Apple Store i online w ośmiu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Niestety, na liście nie ma Polski, przynajmniej na razie.

Kieszeń iPhone Pocket ma prążkowaną, elastyczną strukturę, która nawiązuje do plis ISSEY MIYAKE. Można ją nosić w dłoni, przy torbie lub na ciele, a naciągnięty materiał pozwala zajrzeć na ekran telefonu bez wyjmowania urządzenia. Akcesorium dostępne będzie w ośmiu kolorach (dla krótkiego paska) i trzech (dla długiego).

Ceny to odpowiednio 149,95 i 229,95 dolarów. To równowartość 550 i 840 zł i to bez podatku za dzianinową kieszonkę na telefon.

Projekt iPhone Pocket oddaje więź między iPhonem a jego użytkownikiem, dając przestrzeń do osobistej interpretacji. mówi Yoshiyuki Miyamae, dyrektor ds. projektowania w MIYAKE DESIGN STUDIO.