Apple pokazał iPhone Pocket. Cena jest absurdalna
Apple stworzyło nietypowe akcesorium dla posiadaczy smartfonów z nadgryzionym jabłkiem. Nazywa się ono iPhone Pocket.
Apple połączyło siły z japońską marką ISSEY MIYAKE. W ten sposób powstało akcesorium o nazwie iPhone Pocket. Jest ono inspirowane koncepcją „jednego kawałka materiału”. Czym jest Apple iPhone Pocket? Odpowiedź może cię zaskoczyć, a cena jeszcze bardziej.
Apple iPhone Pocket
To dzianinowa konstrukcja 3D zaprojektowana, by pomieścić dowolnego iPhone’a oraz inne przedmioty codziennego użytku. Produkt zadebiutuje 14 listopada w wybranych sklepach Apple Store i online w ośmiu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Niestety, na liście nie ma Polski, przynajmniej na razie.
Kieszeń iPhone Pocket ma prążkowaną, elastyczną strukturę, która nawiązuje do plis ISSEY MIYAKE. Można ją nosić w dłoni, przy torbie lub na ciele, a naciągnięty materiał pozwala zajrzeć na ekran telefonu bez wyjmowania urządzenia. Akcesorium dostępne będzie w ośmiu kolorach (dla krótkiego paska) i trzech (dla długiego).
Ceny to odpowiednio 149,95 i 229,95 dolarów. To równowartość 550 i 840 zł i to bez podatku za dzianinową kieszonkę na telefon.
Projekt iPhone Pocket oddaje więź między iPhonem a jego użytkownikiem, dając przestrzeń do osobistej interpretacji.
Wyprodukowana w Japonii kieszeń iPhone Pocket to efekt badań ISSEY MIYAKE i współpracy z Apple Design Studio. Produkt w limitowanej edycji trafi do sprzedaży właśnie na czas świąt – dla tych, którzy chcą nosić swojego iPhone’a w stylu haute-tech.