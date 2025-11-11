To jeden z lepszych budżetowych projektorów na rynku, a dziś jest za 221 zł

Wbrew temu, co jako pierwsze rzuca się w oczy, po wejściu na stronę produktu nie oferuje on rozdzielczości Full HD, a jedynie wspiera obraz Full HD. Tym samym przetworzy obraz w wyższej rozdzielczości, ale wyświetli go w HD, co wbrew pozorom nie jest wcale aż takim problemem przy projekcji. Producent chwali się kontrastem 10 000: 1, co przy tej cenie budzi pewne wątpliwości, zwłaszcza że zawyżanie tego parametru jest grzeszkiem, który popełniają także producenci markowych projektorów.

Projektor Wimius

Wspiera on łączność po HDMI, ale ma na pokładzie także Wi-Fi i Bluetooth. Ten ostatni przydaje się do podłączenia zewnętrznego głośnika, chociaż na pokładzie jest też wbudowany. Najważniejszą cechą jest jednak jego jasność: ta wynosi aż 450 ANSI lumenów. Typowe budżetowe projektory w tej cenie oferują jasność na poziomie 180-200 ANSI lumenów. A wszystko to za jedyne 221 zł.