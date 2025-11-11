Na AliExpress kupisz Laresar V10 Lite za 200 zł wysyłką z Polski

Konstrukcyjnie różni się on znacznie od serii Laresar V7 i V8, co można uznać za duży plus. Dzięki obracanej głowicy bez problemu możemy wjechać nim pod meble, o ile szpara ma przynajmniej 6 cm wysokości. Jeśli chodzi o moc ssącą, to producent deklaruje obecność dwóch trybów: eco z mocą 15 kPa, oraz max z mocą 38 kPa. I oczywiście, jest to mniej, niż w modelach poprzednich, jednak wciąż powinien sobie poradzić ze znaczną większością dywanów.

Laresar V10 Lite

W zestawie znajdziemy teleskopową rurę, szczotkę do czyszczenia mebli, szczelinową i truboszczotkę. Ta ostatnia zasługuje na uwagę, ponieważ oferuje podświeletnie, dzięki któremu doskonale zobaczymy każdy pyłek na jej drodze. Co więcej, odkurzacz ma także filtry HEPA, dzięki czemu nadaje się także dla alergików. Natomiast odłączany akumulator pozwala na do 40 minut pracy urządzenia, a także na ładowanie go po odłączeniu.