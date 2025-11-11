Ten hit z Temu i AliExpress podbił serca Polaków, a dziś kupisz go za 38 zł

W AliExpress nazywają to wentylatorem. Jednak to raczej miniaturowa, kieszonkowa dmuchawa o bardzo dużej mocy. Coś, co z powodzeniem może zastąpić sprężone powietrze i wydmuchać kurz z najdrobniejszych szczelin. Można tym czyścić elektronikę, można wydmuchać bród z najdrobniejszych zakamarków, np. samochodu, gdzie odkurzacz nie sięga.

Dmuchawa z AliExpress

Kieszonkowa konstrukcja nie odbiera jej mocy. Strumień powietrza na jej wylocie ma osiągać aż 52 metry na sekundę albo... 41 m/s, ponieważ specyfikacja sama sobie przeczy. W sieci możemy znaleźć pełno nagrań, jak to niepozorne urządzenie robi istny pogrom, wyrywając nawet błoto samym swoim podmuchem. Natomiast jeśli musimy przedmuchać jakieś ciemne miejsce, to możemy skorzystać ze wbudowanej latarki. A wszystko to w małej obudowie i ze wsparciem ładowania przez USB-C. A to wszystko za jedyne 37,89 zł.