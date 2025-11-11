Smartfony przyspieszą. Samsung chwali się pamięcią LPDDR6

Nowa pamięć jest produkowana w procesie 12 nm przez Samsung Foundry i według danych producenta osiąga szybkości do 10,7 Gb/s, co odpowiada prędkościom topowych modułów LPDDR5X obecnych na rynku. Najważniejszymi atutami nowej pamięci nie jest jednak tylko szybkie działanie, lecz także znacznie lepsza efektywność energetyczna i podniesione bezpieczeństwo.

Samsung zwiększył liczbę wejść/wyjść, co poprawia ogólną przepustowość modułu, a nowy dynamiczny system zarządzania energią obniża zużycie energii o około 21% w porównaniu do LPDDR5X. Dzięki temu smartfony, tablety czy laptopy będą mogły dłużej pracować na baterii podczas intensywnych sesji, zwłaszcza związanych z lokalnym przetwarzaniem AI, które zyskuje coraz większe znaczenie.

LPDDR6 ma również wzmocnione zabezpieczenia danych, co jest istotne przy rosnącym wykorzystaniu AI na urządzeniach końcowych, umożliwiając szybkie ładowanie modeli AI i stabilną pracę przy dużych obciążeniach wielozadaniowych. W znaczny sposób może wpłynąć to na przyszłość flagowych smartfonów.

Na razie nie jest jasne, czy w nadchodzących flagowcach znajdzie się już LPDDR6. Jednym z telefonów mógłby być Samsung Galaxy S26 Ultra, prawdopodobne są także Oppo Find X9 Ultra, Xiaomi 17 Ultra czy Vivo X300 Ultra. Być może jest jednak za wcześnie, jednak przyszłe generacje na pewno skorzystają z tego rozwiązania.