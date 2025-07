Pół litra wniesiesz do samolotu. KE: To prawdziwy przełom

Zniesienie uciążliwego limitu staje się faktem

Nowe zasady będą wprowadzane stopniowo

W czerwcu 2025 roku Europejska Konferencja Lotnictwa Cywilnego (ECAC) oficjalnie zatwierdziła pierwsze systemy detekcji płynnych substancji, otwierając drogę do ich powszechnego zastosowania. Ostateczna decyzja należy do poszczególnych producentów urządzeń, którzy muszą uzyskać pozytywną opinię ECAC dla swoich rozwiązań – dopiero wtedy sprzęt otrzyma znak akceptacji UE i trafi do użytku na lotniskach w całej Wspólnocie.

W Polsce pierwszy tego typu skaner CT trafił do Lublina, sprawdzane są one też w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Instalacja skanerów nie jest obowiązkowa i decyzja w tej sprawie należy do władz poszczególnych lotnisk. Część portów będzie więc nadal stosować stary limit 100 ml zamiast nowego, do 2 litrów, a to oznacza czasowy chaos.