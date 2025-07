Zapłacił fakturę, która okazała się fałszywa. Zignorował coś ważnego

Nowa metoda oszustów w sieci

Zawsze weryfikujemy dane odbiorcy

Mężczyzna jednak potwierdził operację, nie weryfikując uprzednio danych odbiorcy. Telefon od przedstawiciela bankowego nie dał mu do myślenia i zignorował ostrzeżenie przed podejrzanym przelewem - nie sprawdził też numeru konta rachunku bankowego. Niestety, refleksja pojawiła się później, dopiero po dokonaniu przelewu. Wtedy to dopiero postanowił sprawdzić numer konta i zorientował się, że pieniądze wcale nie trafiły do faktycznego kontrahenta, ale do kompletnie nieznanej mu osoby.