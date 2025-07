Teufel MOTIV XL – nowy, streamingowy głośnik Wi-Fi. Do salonu i w plener

Teufel MOTIV XL to kolejny przedstawiciel serii głośników niemieckiej marki. Urządzenie wyróżnia się trójdrożnym systemem przetworników, w tym wooferem 200 mm z kevlarową membraną , który odpowiada za dynamiczny i czysty bas, a także dwoma głośnikami średniotonowymi i dwoma wysokotonowymi. Scenę ulepsza własna technologia Dynamore – producent obiecuje panoramiczne brzmienie stereo. Całość wspiera przetwornik cyfrowo-analogowy o rozdzielczości do 24 bitów / 96 kHz oraz wzmacniacz klasy D o mocy 210 W (RMS) i maksymalnym poziomem głośności 103 dB SPL.

MOTIV XL łączy się ze źródłami muzyki przez Bluetooth (kodek AAC), ale obsługuje też popularne rozwiązania streamingowe przez Wi-Fi, takie jak Spotify Connect, Tidal Connect, AirPlay 2, Google Cast czy radio internetowe TuneIn. Jako pierwszy model Teufel otrzymał certyfikat Roon ready, dzięki czemu można go zintegrować z wieloplatformowym systemem Roon do zarządzania cyfrową kolekcją muzyczną, łącząc pliki lokalne i streamowane w jednym interfejsie. Sterowanie urządzeniem możliwe jest przez aplikację Teufel Home, co usprawnia dostęp do zaawansowanych funkcji audio.