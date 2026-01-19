Wiadomości

Koniec abonamentu RTV. Polaków czeka coś znacznie gorszego

Publiczne media jednak nie będą finansowane z budżetu państwa? Nowy projekt ustawy medialnej wprowadza nową opłatę, którą zapłacimy wszyscy. Nie da się jej uniknąć.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 14:22
18
Rząd zapowiadał rezygnację z abonament radiowo-telewizyjnego, który jest nie tylko tworem przestarzały, ale przede wszystkim nieskutecznym. Płaci go niecałe 40 proc. osób do tego zobowiązanych. Mówiło się o finansowaniu mediów bezpośrednio z budżetu państwa, ale projekt nowelizacji ustawy medialnej jednak wprowadza inną opłatę. Zapłacimy ją wszyscy.

Opłata audiowizualna zamiast abonamentu RTV

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało ogłoszenie, z którego wynika, że aktualnie trwają konsultacje publiczne ws. projektu nowelizacji ustawy medialnej. Uwagi można zgłaszać do 23 stycznia, więc zostało niewiele czasu.

Co zakłada projekt? Przede wszystkim rezygnację z abonamentu radiowo-telewizyjnego. Jednak publiczne media nie będą finansowane z budżetu państwa. Zamiast tego resort chce wprowadzić opłatę audiowizualną. Ta będzie pobierana automatycznie, razem z podatkiem dochodowym (PIT). Tym samym nie da się jej uniknąć. Zapłacimy ją wszyscy i to nie będzie miało znaczenia, czy mamy telewizor lub radio.

Opłata audiowizualna ma wynosić 9 zł miesięcznie od osoby, a nie gospodarstwa domowego. W przypadku 4-osobowej rodziny z dorosłymi, pracującymi dziećmi, wyniesie nawet 36 zł miesięcznie. Projekt przewiduje też zwolnienia z opłaty audiowizualnej. Na liście znajdują się:

  • emeryci i seniorzy powyżej 75. roku życia
  • osoby uczące się do 26. roku życia
  • bezrobotni
  • osoby o niskich dochodach (poniżej minimalnej krajowej)
  • osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Zmiany miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku. Wymagana będzie nie tylko zgoda Sejmu, ale przede wszystkim prezydenta, który może ustawę zawetować.

Zródła zdjęć: Grand Warszawski / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Polsat News