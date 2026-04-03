Serial Gwiezdne Wojny w nowej odsłonie. Premiera już za 3 dni

Jeszcze nie zobaczyliśmy na oczy pierwszego sezonu uroczej animacji  "Gwiezdne Wojny: Maul - Mistrz cienia", a już ujawniono, że będzie 2. sezon produkcji. Twórcy coraz częściej ujawniają tego typu informacje tuż przed premierą. A premiera na Disney+ już za trzy dni - szykujcie się na 6 kwietnia 2026. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 03 KWI 2026
Już za trzy dni, czyli 6 kwietnia 2026, subskrybenci Disney+ przekonają się, czy warto było tak czekać na najnowszą produkcję animowaną z uniwersum Gwiezdnych Wojen. 10 pełnych napięcia odcinków "Maul - Mistrz cienia" wskoczy na platformę. 

Produkcja animowana, o którym mowa, jest dziełem Dave'a Filoniego i jest częścią kanonu Gwiezdnych Wojen. Historia rozgrywa się po wydarzeniach z "Gwiezdnych Wojen: Wojna Klonów" i skupia się na losach Maula, byłego Lorda Sithów.

Tuż przed premierą sezonu pierwszego, Dave Filoni, ujawnił, że animowany serial "Maul - Mistrz cienia" powróci z drugim. Prezes Lucasfilm potwierdził, że prace już są w toku. 

Oczywiście, narazie padła czysta informacja. Nie zdradzono żadnych szczegółów dotyczących fabuły, ani daty premiery drugiego sezonu. Ale na to przyjdzie jeszcze czas. Wiadomość o drugim sezonie nie była też, na dobrą sprawę, jakimś wielkim zaskoczeniem dla wielu fanów, biorąc pod uwagę dotychczasową historię Lucasfilmu z jego serialami animowanymi. Same "Wojny Klonów" liczyły sobie po siedem sezonów, a "Star Wars: Rebelianci" - cztery. 

10 odcinków pierwszego sezonu będzie emitowanych (po dwa) na Disney+, począwszy od 6 kwietnia, do 4 maja. Dlaczego seria kończy się właśnie wraz tą datą pisaliśmy, jakiś czas temu.  

Źródła zdjęć: Disney+
Źródła tekstu: Disney+, engadget.com