Serial Gwiezdne Wojny w nowej odsłonie. Premiera już za 3 dni

Już za trzy dni, czyli 6 kwietnia 2026, subskrybenci Disney+ przekonają się, czy warto było tak czekać na najnowszą produkcję animowaną z uniwersum Gwiezdnych Wojen. 10 pełnych napięcia odcinków "Maul - Mistrz cienia" wskoczy na platformę.

Dalsza część tekstu pod wideo

Produkcja animowana, o którym mowa, jest dziełem Dave'a Filoniego i jest częścią kanonu Gwiezdnych Wojen. Historia rozgrywa się po wydarzeniach z "Gwiezdnych Wojen: Wojna Klonów" i skupia się na losach Maula, byłego Lorda Sithów.

Tuż przed premierą sezonu pierwszego, Dave Filoni, ujawnił, że animowany serial "Maul - Mistrz cienia" powróci z drugim. Prezes Lucasfilm potwierdził, że prace już są w toku.

Oczywiście, narazie padła czysta informacja. Nie zdradzono żadnych szczegółów dotyczących fabuły, ani daty premiery drugiego sezonu. Ale na to przyjdzie jeszcze czas. Wiadomość o drugim sezonie nie była też, na dobrą sprawę, jakimś wielkim zaskoczeniem dla wielu fanów, biorąc pod uwagę dotychczasową historię Lucasfilmu z jego serialami animowanymi. Same "Wojny Klonów" liczyły sobie po siedem sezonów, a "Star Wars: Rebelianci" - cztery.