WhatsApp po prostu przestanie działać. Masz czas do listopada
Już 30 listopada WhatsApp przestanie działać na niektórych wersjach systemów operacyjnych. Firma Meta kończy dla nich wsparcie.
To normalne, że z czasem aplikacje mobilne, nawet te szalenie popularne, przestają działać na starszych urządzeniach. Jest to spowodowane różnymi kwestiami, ale najważniejsze to przestarzałe i dziurawe oprogramowanie oraz brak obsługi niektórych funkcji, wymaganych do działania aplikacji. Tak właśnie dzieje się w przypadku WhatsAppa i starszych wersji iOS oraz iPadOS.
Whatsapp przestanie działać na tych urządzeniach
W zeszłym roku firma Meta zakończyła wsparcie dla systemów starszych niż iOS 15.1 oraz iPadOS 15.1. Tym samym z listy obsługiwanych urządzeń wypadły między innymi iPhone 5s, iPhone 6 oraz iPhone 6 Plus.
Urządzenia i oprogramowanie często ulegają zmianom, dlatego regularnie weryfikujemy listę obsługiwanych systemów operacyjnych i wprowadzamy aktualizacje. Co roku sprawdzamy, które urządzenia i programy są najstarsze i mają najmniej użytkowników. Urządzenia te mogą również nie posiadać najnowszych aktualizacji zabezpieczeń lub nie mieć funkcji niezbędnych do działania aplikacji WhatsApp.
W tym roku, a konkretnie 30 listopada, wymagania jeszcze się zwiększają. Od tego dnia WhatsApp będzie wymagał systemu iOS lub iPadOS w wersji co najmniej 15.5. Bez tego nie będzie działał.
Dobra informacja jest taka, że każdy iPhone czy iPad, który ma system w wersji 15.1, da się zaktualizować do wydania 15.5. Dotyczy to taki sprzętów,. jak: iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1. gen), iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air 2 oraz iPad mini 4. Posiadacze tych modeli muszą zadbać o zaktualizowanie oprogramowania, jeśli nadal chcą korzystać z WhatsAppa po 30 listopada.