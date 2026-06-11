Aplikacje

WhatsApp po prostu przestanie działać. Masz czas do listopada

Już 30 listopada WhatsApp przestanie działać na niektórych wersjach systemów operacyjnych. Firma Meta kończy dla nich wsparcie.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:05
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WhatsApp po prostu przestanie działać. Masz czas do listopada
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To normalne, że z czasem aplikacje mobilne, nawet te szalenie popularne, przestają działać na starszych urządzeniach. Jest to spowodowane różnymi kwestiami, ale najważniejsze to przestarzałe i dziurawe oprogramowanie oraz brak obsługi niektórych funkcji, wymaganych do działania aplikacji. Tak właśnie dzieje się w przypadku WhatsAppa i starszych wersji iOS oraz iPadOS.

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Whatsapp przestanie działać na tych urządzeniach

W zeszłym roku firma Meta zakończyła wsparcie dla systemów starszych niż iOS 15.1 oraz iPadOS 15.1. Tym samym z listy obsługiwanych urządzeń wypadły między innymi iPhone 5s, iPhone 6 oraz iPhone 6 Plus.

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Urządzenia i oprogramowanie często ulegają zmianom, dlatego regularnie weryfikujemy listę obsługiwanych systemów operacyjnych i wprowadzamy aktualizacje. Co roku sprawdzamy, które urządzenia i programy są najstarsze i mają najmniej użytkowników. Urządzenia te mogą również nie posiadać najnowszych aktualizacji zabezpieczeń lub nie mieć funkcji niezbędnych do działania aplikacji WhatsApp.

informuje firma Meta.

W tym roku, a konkretnie 30 listopada, wymagania jeszcze się zwiększają. Od tego dnia WhatsApp będzie wymagał systemu iOS lub iPadOS w wersji co najmniej 15.5. Bez tego nie będzie działał.

Dobra informacja jest taka, że każdy iPhone czy iPad, który ma system w wersji 15.1, da się zaktualizować do wydania 15.5. Dotyczy to taki sprzętów,. jak: iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1. gen), iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air 2 oraz iPad mini 4. Posiadacze tych modeli muszą zadbać o zaktualizowanie oprogramowania, jeśli nadal chcą korzystać z WhatsAppa po 30 listopada.

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telepolis
#Apple iOS WhatsApp iPadOS Meta
Źródła zdjęć: Diego Thomazini / Shutterstock.com
Źródła tekstu: 9to5mac