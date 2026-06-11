WhatsApp po prostu przestanie działać. Masz czas do listopada

To normalne, że z czasem aplikacje mobilne, nawet te szalenie popularne, przestają działać na starszych urządzeniach. Jest to spowodowane różnymi kwestiami, ale najważniejsze to przestarzałe i dziurawe oprogramowanie oraz brak obsługi niektórych funkcji, wymaganych do działania aplikacji. Tak właśnie dzieje się w przypadku WhatsAppa i starszych wersji iOS oraz iPadOS.

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Whatsapp przestanie działać na tych urządzeniach

W zeszłym roku firma Meta zakończyła wsparcie dla systemów starszych niż iOS 15.1 oraz iPadOS 15.1. Tym samym z listy obsługiwanych urządzeń wypadły między innymi iPhone 5s, iPhone 6 oraz iPhone 6 Plus.

Urządzenia i oprogramowanie często ulegają zmianom, dlatego regularnie weryfikujemy listę obsługiwanych systemów operacyjnych i wprowadzamy aktualizacje. Co roku sprawdzamy, które urządzenia i programy są najstarsze i mają najmniej użytkowników. Urządzenia te mogą również nie posiadać najnowszych aktualizacji zabezpieczeń lub nie mieć funkcji niezbędnych do działania aplikacji WhatsApp. informuje firma Meta.

W tym roku, a konkretnie 30 listopada, wymagania jeszcze się zwiększają. Od tego dnia WhatsApp będzie wymagał systemu iOS lub iPadOS w wersji co najmniej 15.5. Bez tego nie będzie działał.