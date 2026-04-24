20 lat Spotify. Znamy najpopularniejsze utwory wszech czasów

Minęły dwie dekady od startu platformy Spotify. Serwis opublikował dane dotyczące preferencji swoich słuchaczy przez cały okres jego działalności.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 11:07
4
Najczęściej słuchani artyści

Spotify podsumowało 20 lat swojej obecności na rynku. Firma przedstawiła listy najczęściej odtwarzanych twórców, albumów i piosenek od momentu debiutu usługi, co miało miejsce 23 kwietnia 2006 roku. Wyniki opierają się na liczbie odsłuchów wygenerowanych przez użytkowników z całego świata.

Pierwsze miejsce na liście artystów wszech czasów zajęła Taylor Swift. Kolejne pozycje należą do Bad Bunny'ego oraz Drake'a. W pierwszej piątce zestawienia znaleźli się jeszcze The Weeknd i Ariana Grande.

Najpopularniejsze piosenki i płyty

Najczęściej odtwarzanym utworem w historii Spotify jest "Blinding Lights" w wykonaniu The Weeknd. Piosenka wygenerowała ponad 5,3 miliarda odtworzeń. Drugie miejsce zajmuje "Shape of You" Eda Sheerana z wynikiem przekraczającym 4,8 miliarda streamów. Trzecia pozycja należy do "Sweater Weather" zespołu The Neighbourhood.

Zestawienie najpopularniejszych albumów otwiera płyta "Un Verano Sin Ti" Bad Bunny'ego. Drugie miejsce zajmuje krążek "Starboy", którego autorem jest The Weeknd. Trzecia pozycja przypadła albumowi "÷ (Deluxe)" Eda Sheerana. Na kolejnych miejscach znalazły się wydawnictwa Olivii Rodrigo oraz płyta "After Hours" od The Weeknd.

Podcasty i audiobooki

Platforma udostępniła również informacje dotyczące formatów mówionych. Liderem w kategorii podcastów jest audycja "The Joe Rogan Experience". Kolejne miejsca w tej grupie zajmują niemiecki program "1 Gemischtes Hack" oraz podcast o tematyce kryminalnej "Crime Junkie".

W sekcji audiobooków na szczycie zestawienia znajduje się "A Court of Thorns and Roses" Sarah J. Maas. Drugie miejsce zajmuje "Drużyna Pierścienia" J.R.R. Tolkiena. Trzecia pozycja na liście należy do książki "Fourth Wing" autorstwa Rebeki Yarros.

spotify top10 streaming muzyki urodziny spotify 2026 20 lat spotify
Źródła zdjęć: JRdes / Shutterstock.com, Spotify
Źródła tekstu: Spotify