Wyrzuć PC, bo jest już Ci zbędny. Gothic 1-3 z przedsprzedażą na konsole

Najbardziej polska seria gier, czyli wszystkie tytuły z serii Gothic (bo wiadomo, Zmierzch Bogów i Arcania to nie są prawdziwe Goticzki) właśnie trafiły do przedsprzedaży na konsole Xbox, PlayStation i Nintendo Switch 2. Tym samym można już wyrzucić PC, bo stał się on zbędny w Waszych domach.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:14
Oczywiście z tym wyrzucaniem PC to tylko żart. W końcu, gdybyście się go pozbyli, to jak gralibyście w Heroes 3? Na smartfonie przez VCMI jak jakieś zwierzęta? Szanujmy się. A skoro już o szacunku mowa, to warto wyjaśnić jedną kwestię: w przypadku Nintendo Switch 2 mowa jest tylko o jednej premierze, czyli Gothic 3. Poprzednie wersje wyszły na konsole Nintendo już lata temu. 

Gothic 1, 2 i 3 Classic na konsole

Za to na konsole konkurencji zadebiutują dopiero teraz. I tak Gothic Classic zadebiutuje na PlayStation 5 i Xbox Series X/S i Xbox One 28 lipca w cenie 109,99 zł. Co ma sens, bo gdyby wyszedł wcześniej, to byłby konkurencją dla Gothic Remake, który mógłby nie przetrwać starcia z ideałem.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Syberia Remastered Gra PS5
0 zł
74.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 74.99 zł
Nine Sols Gra PS5
0 zł
159.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 159.99 zł
Dead Island 2 - Edycja Pulp Gra PS4 (Kompatybilna z PS5)
0 zł
279.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 279.99 zł
Advertisement
Gothic Classic na PS5 Konsole Sony w końcu są dość mocne, aby mu podołać
Gothic Classic na Xbox Obejmuje aż dwie generacje sprzetu

Dwa miesiące i jeden dzień później na sklepowe półki trafi Gothic 2 Complete Classic. Czyli najpopularniejszy Goticzek i to z Nocą Kruka, czyli jedynym oficjalnym dodatkiem. Ten również ma kosztować 109,99 zł.

Ostatnią grą z serii będzie Gothic 3 Classic, który ma zadebiutować w sklepach najwcześniej 24 listopada. Ta również jest wyceniona na 109,99 zł. W przypadku konsol Nintendo mam dwie złe wiadomości: tytuł jest przeznaczony na Switcha 2, chociaż jego poprzednik świetnie poradził sobie z Risenem, czyli grą na tym samym silniku. Druga jest taka, że gra będzie dostępna na Game-Key Cardzie. Czyli tak czy siak, trzeba będzie ją pobrać z internetu. 

Gothic 3 Classic na PS5 Tu skończyły mi się ciekawostki
Gothic 3 Classic na Xbox Były plotki, że wyjdzie na X360, a będzie na następcy
Gothic 3 Classic na Switch 2 Tylko Game Key Card

Wszystkie te gry mają oczywiście legendarny polski dubbing. Jedyna zmiana to dostosowanie sterowania i interfejsu pod obsługę padem oraz, jeśli G1 i G2 to są te same wersje, co na Switchu, to multum nowych bugów do okiełznania. I tak: dobrze widzicie: za całą trylogię na konsolach trzeba zapłacić 329,97 złotych.

Gothic 2 Complete Classic na PS5 Taki wiecie, z Nocą Kruka
Gothic 2 Complete Classic na Xboxa Może dzięki niemu Xbox odżyje?
Źródła zdjęć: THQ Nordic
Źródła tekstu: THQ Nordic / YouTube, Euro.com.pl