Wyrzuć PC, bo jest już Ci zbędny. Gothic 1-3 z przedsprzedażą na konsole

Oczywiście z tym wyrzucaniem PC to tylko żart. W końcu, gdybyście się go pozbyli, to jak gralibyście w Heroes 3? Na smartfonie przez VCMI jak jakieś zwierzęta? Szanujmy się. A skoro już o szacunku mowa, to warto wyjaśnić jedną kwestię: w przypadku Nintendo Switch 2 mowa jest tylko o jednej premierze, czyli Gothic 3. Poprzednie wersje wyszły na konsole Nintendo już lata temu.

Gothic 1, 2 i 3 Classic na konsole

Za to na konsole konkurencji zadebiutują dopiero teraz. I tak Gothic Classic zadebiutuje na PlayStation 5 i Xbox Series X/S i Xbox One 28 lipca w cenie 109,99 zł. Co ma sens, bo gdyby wyszedł wcześniej, to byłby konkurencją dla Gothic Remake, który mógłby nie przetrwać starcia z ideałem.

Dwa miesiące i jeden dzień później na sklepowe półki trafi Gothic 2 Complete Classic. Czyli najpopularniejszy Goticzek i to z Nocą Kruka, czyli jedynym oficjalnym dodatkiem. Ten również ma kosztować 109,99 zł.

Ostatnią grą z serii będzie Gothic 3 Classic, który ma zadebiutować w sklepach najwcześniej 24 listopada. Ta również jest wyceniona na 109,99 zł. W przypadku konsol Nintendo mam dwie złe wiadomości: tytuł jest przeznaczony na Switcha 2, chociaż jego poprzednik świetnie poradził sobie z Risenem, czyli grą na tym samym silniku. Druga jest taka, że gra będzie dostępna na Game-Key Cardzie. Czyli tak czy siak, trzeba będzie ją pobrać z internetu.