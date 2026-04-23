ZondaCrypto na celowniku. Uważaj na fałszywą pomoc

Fałszywe obietnice odzyskania środków

Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie platformy ZondaCrypto. Postępowanie otrzymało sygnaturę akt 2003-2.Ds.14.2026. Policja wydała komunikat skierowany do wszystkich osób poszkodowanych. Trwa zmasowana kampania dezinformacyjna. Przestępcy próbują okraść klientów serwisu.

Oszuści wykorzystują trudną sytuację finansową i emocjonalną ofiar. Publikują materiały w mediach społecznościowych oraz serwisach wideo. Tworzą także spreparowane portale informacyjne. Oferują tam pomoc w natychmiastowym odzyskaniu zablokowanych funduszy. Służby ostrzegają przed tą komunikacją. Celem ataków jest wyłącznie wyłudzenie kolejnych pieniędzy.

Przestępcy wykorzystują deepfake

Kampania opiera się na filmach typu deepfake. Przestępcy masowo produkują fałszywe nagrania wideo. Cyfrowo generują wizerunki oraz głosy rzekomych ekspertów finansowych. Filmy mają przekonać widzów o istnieniu nowej metody na odblokowanie kryptowalut. Taki zabieg ma uwiarygodnić kłamstwo.

Sprawcy podszywają się pod państwowe instytucje. Kontaktują się z ofiarami przez e-mail oraz popularne komunikatory. Stosują w wiadomościach terminologię prawniczą i techniczną. Robią to dla wzbudzenia zaufania u odbiorców. Służby przypominają o jednej zasadzie. Żadna jednostka policji ani prokuratura nie żąda wpłat na poczet odzyskiwania skradzionych środków.

Zgłoszenie sprawy na policję

Osoby poszkodowane powinny skontaktować się z najbliższą jednostką policji lub prokuratury. Złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wymaga przygotowania dowodów. Policja wydała w tej sprawie wytyczne.

Przed złożeniem zawiadomienia pokrzywdzony powinien: