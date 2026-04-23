ZondaCrypto na celowniku. Uważaj na fałszywą pomoc
Prokuratura i policja badają sprawę platformy ZondaCrypto. W sieci pojawiły się fałszywe oferty pomocy dla poszkodowanych. Uważaj, to oszustwo.
Fałszywe obietnice odzyskania środków
Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie platformy ZondaCrypto. Postępowanie otrzymało sygnaturę akt 2003-2.Ds.14.2026. Policja wydała komunikat skierowany do wszystkich osób poszkodowanych. Trwa zmasowana kampania dezinformacyjna. Przestępcy próbują okraść klientów serwisu.
Oszuści wykorzystują trudną sytuację finansową i emocjonalną ofiar. Publikują materiały w mediach społecznościowych oraz serwisach wideo. Tworzą także spreparowane portale informacyjne. Oferują tam pomoc w natychmiastowym odzyskaniu zablokowanych funduszy. Służby ostrzegają przed tą komunikacją. Celem ataków jest wyłącznie wyłudzenie kolejnych pieniędzy.
Przestępcy wykorzystują deepfake
Kampania opiera się na filmach typu deepfake. Przestępcy masowo produkują fałszywe nagrania wideo. Cyfrowo generują wizerunki oraz głosy rzekomych ekspertów finansowych. Filmy mają przekonać widzów o istnieniu nowej metody na odblokowanie kryptowalut. Taki zabieg ma uwiarygodnić kłamstwo.
Sprawcy podszywają się pod państwowe instytucje. Kontaktują się z ofiarami przez e-mail oraz popularne komunikatory. Stosują w wiadomościach terminologię prawniczą i techniczną. Robią to dla wzbudzenia zaufania u odbiorców. Służby przypominają o jednej zasadzie. Żadna jednostka policji ani prokuratura nie żąda wpłat na poczet odzyskiwania skradzionych środków.
Zgłoszenie sprawy na policję
Osoby poszkodowane powinny skontaktować się z najbliższą jednostką policji lub prokuratury. Złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wymaga przygotowania dowodów. Policja wydała w tej sprawie wytyczne.
Przed złożeniem zawiadomienia pokrzywdzony powinien:
- sporządzić zrzuty ekranu obrazów widocznych po zalogowaniu się na swoje konto w ZondaCrypto, w tym zrzuty wskazujące zawartość portfela (środki w kryptowalutach, środki FIAT) oraz dane dotyczące konta (login, powiązany adres e-mail),
- zabezpieczyć korespondencję e-mail prowadzoną z ZondaCrypto za możliwie najdłuższy okres, w szczególności nie usuwać jej ze skrzynki pocztowej,
- pozyskać historię transakcji prowadzonych w ZondaCrypto w całości – wygenerowanie stosownego pliku jest możliwe w ramach funkcjonalności strony internetowej ZondaCrypto,
- sporządzić wydruki przelewów wykonywanych na rachunki ZondaCrypto, tak aby widoczny pozostawał numer rachunku, z którego dokonano zasilenia, oraz numer rachunku, na który dokonano zasilenia,
- wskazać, kiedy i w jakiej kwocie zlecano wypłaty z ZondaCrypto, w tym wypłaty, które nie zostały w całości lub w części zrealizowane.