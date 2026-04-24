Obowiązkowy gadżet na majówkę. Przyda się na każdym grillu

Majówka za pasem, a to oznacza jedno: czas rozpalać grilla! No a skoro mówimy o grillu, to wiadomo, co w tym wszystkim jest najważniejsze: masa dobrego jedzenia.

No ale nie samymi kiełbaskami i szaszłykami majówka stoi. Dla wielu osób taki grill to po prostu pretekst, żeby spotkać się ze znajomymi gdzieś na świeżym powietrzu i miło spędzić czas. Do tego z kolei przydaje się także muzyka. A skąd wziąć muzykę pod chmurką? Tu odpowiedź jest bardzo prosta: najlepiej zabrać ze sobą nowy głośnik mobilny JBL Xtreme 5, który od niedawna dostępny jest w sklepach Media Expert.

Idealny na plenerowe imprezy

Nie bez powodu piszę o majówce i grillu, bo JBL Xtreme 5 jest sprzętem idealnie skrojonym właśnie pod tego typu sytuacje. Mówimy tu o głośniku Bluetooth nieco większego kalibru. Urządzenie może się pochwalić mocą rzędu 130 W, co oznacza, że bez trudu wystarczy do rozkręcenia plenerowej imprezy.

Jednocześnie przy masie rzędu 2,9 kg nadal łapie się do kategorii sprzętu mobilnego. Jasne, nie na tyle, żeby po prostu wrzucić go do kieszeni i wszędzie ze sobą nosić, ale jeśli faktycznie chcemy go ze sobą zabrać, to nie trzeba do tego wózka widłowego. Zamiast tego producent przewidział dwa wygodne haczyki, do których można przypiąć pasek i przerzucić głośnik przez ramię niczym torebkę. Ba, nic nie stoi na przeszkodzie, by słuchać w ten sposób muzyki np. podczas spaceru. Oczywiście nie polecam robić tego w zatłoczonym autobusie, ale wiecie – opcja zawsze jest.

Kolejnym ukłonem w stronę imprez w plenerze jest wzmocniona konstrukcja urządzenia. JBL Xtreme 5 powinien bez większego szwanku poradzić sobie z przypadkowymi uderzeniami i upadkami. Z kolei odporność na kurz i wodę na poziomie IP68 oznacza, że powinien przetrwać wiosenną ulewę albo przypadkową wizytę w basenie.

Nie bez znaczenia jest także fakt, że urządzenie wyposażono w porządny akumulator. Ten ma pojemność 9444 mAh, co ma wystarczyć nawet na 24 godziny pracy. Powinno wystarczyć na każdą imprezę. No a jeśli zabawa się przeciągnie, to producent przewidział funkcję Playtime Boost, która wydłuża czas pracy do 28 godzin.

Unikalne rozwiązania dla wymagających

Atuty JBL Xtreme 5 nie kończą się jednak wyłącznie na mobilności i pancernej konstrukcji. Producent wyposażył ten sprzęt w masę rozwiązań gwarantujących doskonałą jakość dźwięku oraz ułatwiających obsługę.

Przykładowo, w środku znajdziemy nie jeden, ale trzy niezależne głośniki: niskotonowy woofer oraz dwa tweetery. To pozwala na uzyskanie wyższej klarowności dźwięku w szerokim zakresie częstotliwości. Deklarowane przez producenta pasmo przenoszenia mieści się w zakresie 40 Hz do 20 kHz, co jak na mobilny głośnik jest bardzo dobrym rezultatem.

Dodatkowo urządzenie wyposażono w tryb Smart EQ oraz rozwiązania na bazie sztucznej inteligencji, które pozwalają automatycznie dostroić odtwarzany dźwięk do każdej sytuacji. Przykładowo, niskie oraz wysokie tony są dynamicznie regulowane w taki sposób, by zachować charakter brzmienia oraz wysoką jakość audio niezależnie od ustawionej głośności. Oczywiście jeśli ktoś woli nieco większy stopień kontroli, to w aplikacji JBL Portable można samodzielnie skonfigurować korektor.

Z kolei dla najbardziej wymagających użytkowników obok łączności Bluetooth przewidziano opcję połączenia przewodowego za pomocą USB-C. W ten sposób można się cieszyć bezstratną jakością dźwięku w każdej sytuacji. Ba, JBL Xtreme 5 może dodatkowo pełnić wtedy rolę powerbanku, dosłownie ratując nam skórę.

Praktycznych rozwiązań jest tu jeszcze kilka. Przykładowo, dzięki technologii Auracast możemy połączyć ze sobą kilka głośników JBL, uzyskując jeszcze więcej mocy i jeszcze lepszą jakość dźwięku. Z kolei wbudowane podświetlenie pozwoli zapewnić naszej imprezie nie tylko doskonałą oprawę dźwiękową, ale także wizualną.

Na majówkę tylko z JBL Xtreme 5

Mówiąc krótko, JBL Xtreme 5 to idealny sprzęt na majówkę: wytrzymały, poręczny i rozkręci każdą imprezę. Ba, w razie potrzeby nawet telefon można z jego pomocą naładować. Jeśli planujecie spędzać dużo czasu poza domem, zdecydowanie warto się w niego zaopatrzyć. Tym bardziej, że kupując go w Media Expert możecie się dodatkowo załapać na trzy miesiące Spotify Premium zupełnie za darmo (oferta dla nowych subskrybentów). Warto skorzystać.