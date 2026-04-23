Jeden trik i 45 zł zostaje w kieszeni. Aż żal nie skorzystać

Lubicie oszczędzać? Bo my bardzo. Dlatego postanowiliśmy się podzielić z Wami prostą sztuczką, dzięki której każdego miesiąca możecie oszczędzić nawet 45 zł. Tym sposobem w ciągu roku w Waszych kieszeniach może zostać aż 540 zł, więc zdecydowanie jest o co powalczyć.

Omawiana sztuczka jest przeznaczona dla klientów Plusa i dotyczy oferty streamingów. Jeśli lubicie oglądać filmy i seriale, zdecydowanie warto z niej skorzystać.

Streamingi w Plusie – czysta oszczędność

Większość z nas każdego miesiąca płaci za jedną lub więcej usług streamingowych. Takie wydatki po zsumowaniu potrafią osiągnąć rząd kilkuset złotych miesięcznie. Nie wszyscy wiedzą natomiast, że za dostęp do tych samych serwisów można płacić u swojego operatora telefonicznego lub internetowego. Często takie rozwiązanie wychodzi korzystniej finansowo.

Szczególna gratka czeka na klientów Plusa i Polsat Box, którzy mogą w ten sposób uzyskać dostęp do pięciu spośród najważniejszych serwisów streamingowych: Amazon Prime, Apple TV, Disney+, HBO Max i SkyShowtime. Oprócz tego czeka na nich także rodzimy Polsat Box Go Premium i Polsat Box Go Sport. To jednak drobiazg – bardziej istotne jest to, że dostęp do tych wszystkich platform można uzyskać na wyjątkowo korzystnych warunkach.

Najbardziej podstawowa opcja to zakup pojedynczych streamingów w cenie 25 zł/mies. Już to w przypadku niektórych serwisów potrafi być atrakcyjną propozycją. Przykładowo, w przypadku Disney+ płacąc bezpośrednio w aplikacji za najtańszy plan, Disney+ Standard, trzeba zapłacić 34,99 zł/mies. Wykupując dostęp za pośrednictwem Plusa oszczędzamy więc 10 zł/mies.

Prawdziwa gratka zaczyna się jednak dopiero w momencie, kiedy spojrzymy na ofertę pakietów streamingów. Idea jest prosta: wykupując dostęp do kilku serwisów jednocześnie, zapłacimy za nie mniej, niż gdybyśmy brali dostęp do każdego z nich osobno. Logiczne, prawda?

Do wyboru mamy kilka wariantów. W pierwszym uzyskujemy dostęp do trzech streamingów – Amazon Prime, Apple TV i SkyShowtime – za 40 zł/mies. W drugim za tę samą kwotę dostajemy “tylko” dwa serwisy, ale za to możemy wybierać ze znacznie dłuższej listy, która obejmuje Apple TV, Disney+, HBO Max, SkyShowtime, Polsat Box Go Premium i Polsat Box Go Sport. W trzecim natomiast, w ramach kwoty 80 zł/mies. możemy mieć dostęp do czterech serwisów.

Najlepsze jest jednak to, że pakiety te możemy ze sobą łączyć. W ten sposób można uzyskać dostęp do nawet pięciu streamingów w cenie 80 zł/mies. Jeśli jesteście dobrzy z matematyki, to pewnie szybko wyliczyliście, że w porównaniu z opłacaniem każdego osobno mówimy tu o oszczędności rzędu 45 zł/mies. W porównaniu z płaceniem bezpośrednio w odpowiednich aplikacjach wygląda to jeszcze bardziej atrakcyjnie.

Abonament bez limitu w ludzkiej cenie

Tak jak wspomniałem, opisane pakiety przeznaczone są dla klientów Plusa. Co więcej, świetnie łączą się z ofertą telefoniczną tego operatora.

Wszystko dlatego, że w Plusie abonament bez limitu można mieć już za 60 zł/mies. Mówimy tu o cenie na 24 miesiące po rabatach. Wystarczy podczas zakładania lub przenoszenia numeru (albo po prostu podczas przedłużania umowy) wybrać abonament L, by korzystać z Internetu mobilnego bez żadnych ograniczeń.

Świetnie spina się to z ofertą streamingów, ponieważ oznacza, że dostęp do ulubionych filmów i seriali możemy uzyskać absolutnie wszędzie: w domu, na wakacjach, podczas przerwy obiadowej w pracy, na sali wykładowej przed zajęciami itd. Jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia.

Gratka dla kinomanów

Jeśli znacie lepszy sposób, by oszczędzić na subskrypcjach za serwisy streamingowe, to chętnie go poznam. Póki co jednak pakiety oferowane przez Plusa to jeden z lepszych trików, jakie znam, by bez przepłacania cieszyć się ulubionymi filmami i serialami bez ograniczeń oraz bez wyrzeczeń. Dodajmy do tego promocję na abonament no limit i… czego chcieć więcej?



Żeby skorzystać z promocji, wystarczy zajrzeć na stronę operatora. Tam też znajdziecie więcej szczegółów zarówno na temat oferty abonamentowej oraz dostępnych pakietów streamingów.