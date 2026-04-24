Lidl zaskoczył polskich kierowców. To tak się da?

Prąd zamiast diesla

23 kwietnia 2026 roku w Błoniu odbyło się przekazanie nowego pojazdu. To elektryczny ciągnik Mercedes-Benz eActros 600. Maszyna trafiła do tamtejszego Centrum Dystrybucyjnego. Projekt powstał przy współpracy kilku firm, takich jak Daimler Trucks Polska, Prema Transporteur, Halo Rental System oraz Carrier Transicold.

Nowa ciężarówka ma zasięg do 500 kilometrów na jednym ładowaniu. Producent zamontował w niej baterie litowo-żelazowo-fosforanowe. Mają one pojemność ponad 600 kWh. Zastosowane ogniwa charakteryzują się wysoką trwałością. Deklaracje wskazują, że mogą pracować do przebiegu 1,2 miliona kilometrów. Napęd wykorzystuje dwa silniki elektryczne o mocy szczytowej 600 kW. Taka specyfikacja ułatwia jazdę w warunkach miejskich.

Ciche chłodzenie naczepy

Pojazd wykorzystuje system eCool Drive firmy Carrier Transicold. Pozwala on na zasilanie chłodni prądem z baterii ciągnika. Wcześniej wymagało to użycia osobnego silnika diesla. Nowy mechanizm pobiera energię bezpośrednio z głównego akumulatora auta. Taki zabieg obniża poziom hałasu o 6 do 9 decybeli. Jest to ważne podczas nocnych dostaw w gęstej zabudowie.

Kolejną cechą tego systemu jest kompatybilność. Firma może używać swoich dotychczasowych naczep chłodniczych. Nie ma potrzeby kupowania nowego sprzętu.

eCool Drive to rozwiązanie, które realnie przyspiesza elektryfikację transportu chłodniczego. Dla Lidla kluczowe było to, że możliwe stało się wykorzystanie już posiadanych naczep chłodniczych bez kompromisów operacyjnych. To dowód, że transformacja energetyczna może być jednocześnie efektywna, skalowalna i biznesowo uzasadniona. przekazał Przemysław Borzymowski, Key Account Director Carrier Transicold Polska

Setki tysięcy kilometrów

Lidl Polska używa ciężarówek na prąd od 2023 roku. Obsługują one trasy z Błonia do Warszawy. Wyniki z dróg pokazują skuteczność tego rozwiązania. Dwa pierwsze pojazdy elektryczne przejechały już łącznie ponad 400 tysięcy kilometrów. Maszyny realizują codzienne zadania w łańcuchu dostaw.

Pojazdy elektryczne nie emitują spalin, mają też prostszą konstrukcję od aut spalinowych. Brakuje w nich wielu elementów wymagających częstego serwisu.

Debiut eActrosa 600 w 2024 roku wiązał się z dużymi oczekiwaniami branży transportowej: to pierwszy ciągnik dalekobieżny z napędem akumulatorowym o zasięgu 500 km, z elektryczną osią napędową, oparty na nowej wydajnej 800-Voltowej architekturze i zapewniający żywotność porównywalną z tradycyjną ciężarówką. Wszystkie dotychczasowe wdrożenia i testy u klientów w realnych warunkach udowodniły niezawodność oraz pełną funkcjonalność technologii w nim zastosowanej. podkreślił Przemysław Rajewski, prezes Daimler Truck Polska

Zmiany na rynku transportowym

Elektromobilność w transporcie ciężkim rośnie. Firmy opierają na niej swoje codzienne procesy i przestaje to być tylko sprawdzaniem nowych rozwiązań.

W Lidl Polska głęboko wierzymy, że odpowiedzialny biznes to taki, który dba o otoczenie i przyszłe pokolenia. Zrównoważony rozwój to dla nas nie tylko ambitny cel, ale przede wszystkim codzienne działania, które realizujemy m.in. dzięki silnym relacjom z naszymi partnerami. Cieszymy się, że wspólnie wdrażamy rozwiązania, które realnie ograniczają nasz wpływ na planetę, budując tym samym bardziej zrównoważony łańcuch dostaw. powiedziała Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Relacji Korporacyjnych, Lidl Polska

Transformacja wymaga zaangażowania wielu podmiotów. Dotyczy to producentów, logistyków i sprzedawców detalicznych.

Transformacja transportu nie wydarzy się w pojedynkę – wymaga współpracy całego ekosystemu logistycznego. Firmy, które już dziś inwestują w nowoczesne i odpowiedzialne rozwiązania, realnie wpływają na kształt przyszłego rynku. Wierzymy, że wspólne działania pozwolą budować bardziej odpowiedzialny i nowoczesny model transportu. dodał Grzegorz Zalewski, wiceprezes Halo Rental System