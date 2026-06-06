Android Auto z przełomową zmianą. W końcu bezpieczniej

Android Auto z nowym, bezpieczniejszym wyglądem alertów w Mapach Google

Powiadomienia o incydentach na drodze (wypadkach, korkach czy robotach drogowych), które są znakiem rozpoznawczym aplikacji Waze, trafiły do Map Google w 2024 roku. Choć funkcja ta jest bez wątpienia przydatna, jej dotychczasowe wykonanie w Android Auto budziło spore kontrowersje. Wyskakujące okienka były po prostu zbyt duże i zasłaniały kluczowe elementy interfejsu.

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Alerty te potrafiły ukryć wskazówki dojazdu lub szacowany czas przybycia (ETA) na kilka sekund, nierzadko zmuszając kierowcę do odrywania wzroku od drogi i manualnej interakcji z ekranem dotykowym w celu szybkiego przywrócenia pełnego widoku trasy. Z ankiet przeprowadzonych na początku 2025 roku jasno wynikało, że dla wielu osób takie rozwiązanie było wyjątkowo rozpraszające i potencjalnie niebezpieczne.

Subtelniejszy i bardziej przemyślany interfejs Google Maps dla Android Auto

Jak informuje serwis 9to5Google, nowa aktualizacja diametralnie zmienia podejście do komunikatów. Zamiast agresywnie zasłaniać mapę, nowe alerty stały się o wiele subtelniejsze. Komunikat o zdarzeniu drogowym wyświetla się teraz w formie niewielkiego kafelka bezpośrednio nad informacją o czasie dojazdu (ETA). Co najważniejsze – żaden inny element nie zmienia swojego położenia, a tekstowe wskazówki nawigacyjne pozostają nieprzerwanie na swoim miejscu.

Nowe powiadomienie pojawia się na zaledwie kilka sekund, oferując kierowcy proste przyciski „Tak” lub „Nie” (służące do weryfikacji istnienia incydentu), po czym samoczynnie znika. Rozwiązanie to zostało zoptymalizowane pod kątem różnych rodzajów wyświetlaczy samochodowych. Na wysokich ekranach pionowych interfejs w końcu przestał denerwująco "skakać". Z kolei na szerokich panelach panoramicznych powiadomienie tylko dyskretnie przesuwa poboczne skróty w dół, w żaden sposób nie ingerując w ogólną czytelność trasy.

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