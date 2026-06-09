Policja zaczai się na kierowców. Wielka akcja od poniedziałku 15 czerwca
W poniedziałek, 15 czerwca, rusza ogólnoeuropejska akcja policji, pod kryptonimem "Alkohol i narkotyki". Oznacza to, że na wielu drogach pojawi się więcej mundurowych, którzy będą sprawdzać, w jakim stanie polscy kierowcy zasiadają za kierownicą.
Kontrole trzeźwości kierowców od 15 do 21 czerwca 2026
Akcja ta ma miejsce nie tylko w Polsce, ale także i w innych krajach europejskich. Stoi za nią stowarzyszenie policji drogowej Roadpol, a jej oryginalna nazwa brzmi: "Alcohol and drugs". To nie tylko wzmożone kontrole na drogach. To także działania edukacyjne i prewencyjne. Największego stężenia patroli na drogach, można spodziewać się jednak pod koniec tygodnia roboczego, w piątek - 16 czerwca.
W Polsce tego typu konroli wciąż jest bardzo dużo
Choć, być może nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, to w dalszym ciągu Polska przoduje w rankingach, jeśli chodzi o ilość nietrzeźwych kierowców za kierownicą.
Jak podaje autokult.pl, w 2025 roku w Polsce policja miała pełne ręce roboty. Funkcjonariusze przeprowadzili aż 17,9 mln kontroli trzeźwości. Więcej tego typu działań jest jedynie w Estonii. W pozostałych krajach, tego typu kontroli jest zdecydowanie mniej.
Przypomnijmy, że przepisy dotyczące jazdy po alkoholu są w naszym kraju dość surowe. W Polsce istnieje limit 0.2 prom., podczas gdy w wielu europejskich krajach wynosi 0.5 promili. To samo tyczy się finansowych kar za jazdę po spożyciu alkoholu. W Polsce są one wysokie, a po przekroczeniu 0.5 promila, kierowca popełnia już przestępstwo.
Od 3 czerwca weszło w życie bardziej restrykcyjne prawow Polsce i być może ono polepszy nasze statystyki. Nie będzie się dało anulować punktów karnych. Przynajmniej, jeśli chodzi o najcięższe wykroczenia, typu: jazda pod wpływem alkoholu i rażące przekroczenie prędkości.