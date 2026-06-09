Policja zaczai się na kierowców. Wielka akcja od poniedziałku 15 czerwca

Kontrole trzeźwości kierowców od 15 do 21 czerwca 2026

Akcja ta ma miejsce nie tylko w Polsce, ale także i w innych krajach europejskich. Stoi za nią stowarzyszenie policji drogowej Roadpol, a jej oryginalna nazwa brzmi: "Alcohol and drugs". To nie tylko wzmożone kontrole na drogach. To także działania edukacyjne i prewencyjne. Największego stężenia patroli na drogach, można spodziewać się jednak pod koniec tygodnia roboczego, w piątek - 16 czerwca.

Dalsza część tekstu pod wideo

W Polsce tego typu konroli wciąż jest bardzo dużo

Choć, być może nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, to w dalszym ciągu Polska przoduje w rankingach, jeśli chodzi o ilość nietrzeźwych kierowców za kierownicą.

Jak podaje autokult.pl, w 2025 roku w Polsce policja miała pełne ręce roboty. Funkcjonariusze przeprowadzili aż 17,9 mln kontroli trzeźwości. Więcej tego typu działań jest jedynie w Estonii. W pozostałych krajach, tego typu kontroli jest zdecydowanie mniej.

Przypomnijmy, że przepisy dotyczące jazdy po alkoholu są w naszym kraju dość surowe. W Polsce istnieje limit 0.2 prom., podczas gdy w wielu europejskich krajach wynosi 0.5 promili. To samo tyczy się finansowych kar za jazdę po spożyciu alkoholu. W Polsce są one wysokie, a po przekroczeniu 0.5 promila, kierowca popełnia już przestępstwo.