Motoryzacja

Policja zaczai się na kierowców. Wielka akcja od poniedziałku 15 czerwca

W poniedziałek, 15 czerwca, rusza ogólnoeuropejska akcja policji, pod kryptonimem "Alkohol i narkotyki". Oznacza to, że na wielu drogach pojawi się więcej mundurowych, którzy będą sprawdzać, w jakim stanie polscy kierowcy zasiadają za kierownicą. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:32
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Policja zaczai się na kierowców. Wielka akcja od poniedziałku 15 czerwca
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Kontrole trzeźwości kierowców od 15 do 21 czerwca 2026

Akcja ta ma miejsce nie tylko w Polsce, ale także i w innych krajach europejskich. Stoi za nią stowarzyszenie policji drogowej Roadpol, a jej oryginalna nazwa brzmi: "Alcohol and drugs". To nie tylko wzmożone kontrole na drogach. To także działania edukacyjne i prewencyjne. Największego stężenia patroli na drogach, można spodziewać się jednak pod koniec tygodnia roboczego, w piątek - 16 czerwca. 

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W Polsce tego typu konroli wciąż jest bardzo dużo

Choć, być może nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, to w dalszym ciągu Polska przoduje w rankingach, jeśli chodzi o ilość nietrzeźwych kierowców za kierownicą. 

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Jak podaje autokult.pl, w 2025 roku w Polsce policja miała pełne ręce roboty. Funkcjonariusze przeprowadzili aż 17,9 mln kontroli trzeźwości. Więcej tego typu działań jest jedynie w Estonii. W pozostałych krajach, tego typu kontroli jest zdecydowanie mniej. 

Przypomnijmy, że przepisy dotyczące jazdy po alkoholu są w naszym kraju dość surowe. W Polsce istnieje limit 0.2 prom., podczas gdy w wielu europejskich krajach wynosi 0.5 promili. To samo tyczy się finansowych kar za jazdę po spożyciu alkoholu. W Polsce są one wysokie, a po przekroczeniu 0.5 promila, kierowca popełnia już przestępstwo. 

Od 3 czerwca weszło w życie bardziej restrykcyjne prawow Polsce i być może ono polepszy nasze statystyki. Nie będzie się dało anulować punktów karnych. Przynajmniej, jeśli chodzi o najcięższe wykroczenia, typu: jazda pod wpływem alkoholu i rażące przekroczenie prędkości. 

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Źródła zdjęć: FotoDax / Shutterstock
Źródła tekstu: policja.pl, autokult.pl