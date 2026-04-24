Leć do Action - 22,95 zł za sprzęt 2 w 1. Taniej już nie będzie

Sprytni wiedzą szybciej, zacznie się w najbliższą środę

Już w środę 29 kwietnia startuje nowa promocja w Action, dzięki za kultowy gadżet elektroniczny zapłacimy zaledwie 22,95 zł. Dokładanie tak, za te pieniądze to trudno już kupić porządnego kebaba, a co dopiero praktyczną elektronikę codziennego użytku.

Jeszcze nie tak dawno temu ludzie szturmem brali Action po sprzęt starszej generacji, zgodny tylko z iPhonami, w zeszłym roku pojawił się wariant zgodny tylko z Androidem, a teraz nie musisz już wybierać. Zmiana telefonu nie zmieni tego sprzętu w elektrośmieć, zadziała doskonale z obiema platformami.

Lokalizator, który pokochali Polacy

Inteligentny lokalizator Fresh ’n Rebel w ofercie Action to ewenement w ofercie. Żaden sklep, a już w szczególności elektromarket nie ma równie korzystnej oferty. I nie mówię nawet o Apple z AirTagami w cenie ponad 100 zł za sztukę. Azjatyckie odpowiedniki można znaleźć w cenie 30 zł w promocji, ale tylko takie zgodne z samym Apple lub samym Androidem. Regularne ceny to 60 i więcej złotych.

Tak wyglądają lokalizatory w sklepie

Tymczasem Action pokazuje, że nie musi zdzierać z klientów. 22,95 zł to być może nawet cena dumpingowa, by przyciągnąć klientów jednym doskonałym sprzętem i zainteresować innymi.

Lokalizacja taga jest widoczna w naszym telefonie zarówno w aplikacji „Znajdź moje urządzenie” pod Androidem, jak i w aplikacji „Znajdź” na urządzeniach Apple'a. Niezależnie od wybranej sieci wyszukiwania, działanie jest podobne — tag rozpoznaje inne sprzęty Bluetooth w swoim otoczeniu i za ich pośrednictwem przekazywana jest anonimowo informacja o lokalizacji na serwery.

Co warto dodać, sam design urządzenia też można określić już bardzo dojrzałym i eleganckim, z wygodnym karabińczykiem, opływowymi kształtami i porządną blokadą wymiennej baterii, która wystarcza na nawet rok spokoju.

Spieszy Ci się, albo potrzebujesz więcej niż jednego lokalizatora? Nie czekając na nową promocję możesz skorzystać z zestawów pakowanych po trzy sztuki. Tak wychodzi jeszcze taniej, bo za całość płacimy 67,95 zł, czyli 22,65 zł za sztukę.