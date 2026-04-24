Sprzęt

Leć do Action - 22,95 zł za sprzęt 2 w 1. Taniej już nie będzie

Action już szykuje nowe cenówki na powrót wielkiej promocji. Bądź sprytny i zaplanuj wizytę już teraz. Niezależnie od tego, czy masz Androida, czy iPhona, to sprzęt dla ciebie w bezkonkurencyjnej cenie.

Patrycja Korba
PATRYCJA KORBA (KORBA) 11:58
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Leć do Action - 22,95 zł za sprzęt 2 w 1. Taniej już nie będzie

Sprytni wiedzą szybciej, zacznie się w najbliższą środę

Już w środę 29 kwietnia startuje nowa promocja w Action, dzięki za kultowy gadżet elektroniczny zapłacimy zaledwie 22,95 zł. Dokładanie tak, za te pieniądze to trudno już kupić porządnego kebaba, a co dopiero praktyczną elektronikę codziennego użytku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jeszcze nie tak dawno temu ludzie szturmem brali Action po sprzęt starszej generacji, zgodny tylko z iPhonami, w zeszłym roku pojawił się wariant zgodny tylko z Androidem, a teraz nie musisz już wybierać. Zmiana telefonu nie zmieni tego sprzętu w elektrośmieć, zadziała doskonale z obiema platformami.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Lokalizator APPLE AirTag 2 Gen 1 szt.
Lokalizator APPLE AirTag 2 Gen 1 szt.
Lokalizator SAMSUNG Galaxy SmartTag 2 Czarny EI-T5600BB
Lokalizator SAMSUNG Galaxy SmartTag 2 Czarny (2.szt) Biały (2.szt) EI-T5600KW
Advertisement

Lokalizator, który pokochali Polacy

Inteligentny lokalizator Fresh ’n Rebel w ofercie Action to ewenement w ofercie. Żaden sklep, a już w szczególności elektromarket nie ma równie korzystnej oferty. I nie mówię nawet o Apple z AirTagami w cenie ponad 100 zł za sztukę. Azjatyckie odpowiedniki można znaleźć w cenie 30 zł w promocji, ale tylko takie zgodne z samym Apple lub samym Androidem. Regularne ceny to 60 i więcej złotych.

Leć do Action - 22,95 zł za sprzęt 2 w 1. Taniej już nie będzie
Tak wyglądają lokalizatory w sklepie

Tymczasem Action pokazuje, że nie musi zdzierać z klientów. 22,95 zł to być może nawet cena dumpingowa, by przyciągnąć klientów jednym doskonałym sprzętem i zainteresować innymi.

Lokalizacja taga jest widoczna w naszym telefonie zarówno w aplikacji „Znajdź moje urządzenie” pod Androidem, jak i w aplikacji „Znajdź” na urządzeniach Apple'a. Niezależnie od wybranej sieci wyszukiwania, działanie jest podobne — tag rozpoznaje inne sprzęty Bluetooth w swoim otoczeniu i za ich pośrednictwem przekazywana jest anonimowo informacja o lokalizacji na serwery.

Co warto dodać, sam design urządzenia też można określić już bardzo dojrzałym i eleganckim, z wygodnym karabińczykiem, opływowymi kształtami i porządną blokadą wymiennej baterii, która wystarcza na nawet rok spokoju.

Leć do Action - 22,95 zł za sprzęt 2 w 1. Taniej już nie będzie
Spieszy Ci się, albo potrzebujesz więcej niż jednego lokalizatora? Nie czekając na nową promocję możesz skorzystać z zestawów pakowanych po trzy sztuki. Tak wychodzi jeszcze taniej, bo za całość płacimy 67,95 zł, czyli 22,65 zł za sztukę.

Teraz gdy coraz chętniej sięgamy po walizkę czy plecak, dla lokalizatorów Fresh ’n Rebel mamy najlepszy czas. To podczas podróży okazać się mogą największym wybawieniem — wystarczy wrzucić jeden do walizki.

Image
telepolis
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Action
Źródła tekstu: Action, oprac. wł