Leć do Action - 22,95 zł za sprzęt 2 w 1. Taniej już nie będzie
Action już szykuje nowe cenówki na powrót wielkiej promocji. Bądź sprytny i zaplanuj wizytę już teraz. Niezależnie od tego, czy masz Androida, czy iPhona, to sprzęt dla ciebie w bezkonkurencyjnej cenie.
Sprytni wiedzą szybciej, zacznie się w najbliższą środę
Już w środę 29 kwietnia startuje nowa promocja w Action, dzięki za kultowy gadżet elektroniczny zapłacimy zaledwie 22,95 zł. Dokładanie tak, za te pieniądze to trudno już kupić porządnego kebaba, a co dopiero praktyczną elektronikę codziennego użytku.
Jeszcze nie tak dawno temu ludzie szturmem brali Action po sprzęt starszej generacji, zgodny tylko z iPhonami, w zeszłym roku pojawił się wariant zgodny tylko z Androidem, a teraz nie musisz już wybierać. Zmiana telefonu nie zmieni tego sprzętu w elektrośmieć, zadziała doskonale z obiema platformami.
Lokalizator, który pokochali Polacy
Inteligentny lokalizator Fresh ’n Rebel w ofercie Action to ewenement w ofercie. Żaden sklep, a już w szczególności elektromarket nie ma równie korzystnej oferty. I nie mówię nawet o Apple z AirTagami w cenie ponad 100 zł za sztukę. Azjatyckie odpowiedniki można znaleźć w cenie 30 zł w promocji, ale tylko takie zgodne z samym Apple lub samym Androidem. Regularne ceny to 60 i więcej złotych.
Tymczasem Action pokazuje, że nie musi zdzierać z klientów. 22,95 zł to być może nawet cena dumpingowa, by przyciągnąć klientów jednym doskonałym sprzętem i zainteresować innymi.
Lokalizacja taga jest widoczna w naszym telefonie zarówno w aplikacji „Znajdź moje urządzenie” pod Androidem, jak i w aplikacji „Znajdź” na urządzeniach Apple'a. Niezależnie od wybranej sieci wyszukiwania, działanie jest podobne — tag rozpoznaje inne sprzęty Bluetooth w swoim otoczeniu i za ich pośrednictwem przekazywana jest anonimowo informacja o lokalizacji na serwery.
Co warto dodać, sam design urządzenia też można określić już bardzo dojrzałym i eleganckim, z wygodnym karabińczykiem, opływowymi kształtami i porządną blokadą wymiennej baterii, która wystarcza na nawet rok spokoju.
Teraz gdy coraz chętniej sięgamy po walizkę czy plecak, dla lokalizatorów Fresh ’n Rebel mamy najlepszy czas. To podczas podróży okazać się mogą największym wybawieniem — wystarczy wrzucić jeden do walizki.