W Lidlu za 42,99 zł. Taki Apple kosztuje ponad pięć stów

Apple Magsafe Duo w Lidlu przechodzi w Trio

Powiedzmy sobie jasno, Apple Magsafe Duo to obecnie produkt archiwalny i Apple jakoś nie spieszy się do wznowienia tej serii urządzeń. Jego archiwalność objawia się między innymi w postaci starego złącza ładowania — Lightning. A szkoda, bo w praktyce Apple Magsafe Duo okazywał się niezwykle wygodny w podróży za sprawą swojej uniwersalności. Można było na nim ładować dwa urządzenia w tym samym czasie - np. iPhone'a i Apple AirPods czy Apple Watcha. Dodatkowo podłączenie Apple Watcha ułatwiała wysuwana płytka indukcyjna. No ale za aż tyle pieniędzy? Kogo było na to stać.

Apple Magsafe Duo to designerskie cacko, ale mało kogo było na nie stać

Tymczasem do oferty sieci sklepów stacjonarnych Lidl oraz do sklepu internetowego Lidl.pl wchodzi bezprzewodowa ładowarka Vale 3 w 1. Dokładnie tak, aż 3 w 1, bo składająca się już nie z dwóch tylko z aż 3 paneli. Możemy tym sposobem ładować telefon, słuchawki i zegarek jednocześnie. No i nie ma problemu z kablami Lightning — dostajemy unijne USB-C.