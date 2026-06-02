W Lidlu za 42,99 zł. Taki Apple kosztuje ponad pięć stów
Gdy Apple wyskoczył z tym sprzętem, komentarzy było bez liku, głównie z powodu ceny. 500-570 zł to jakiś koszmar, nawet uwzględniając wygodę. Tymczasem Lidl wypuszcza zamiennik za 42,99 zł, w dodatku lepszy od oryginału — ale się porobiło.
Apple Magsafe Duo w Lidlu przechodzi w Trio
Powiedzmy sobie jasno, Apple Magsafe Duo to obecnie produkt archiwalny i Apple jakoś nie spieszy się do wznowienia tej serii urządzeń. Jego archiwalność objawia się między innymi w postaci starego złącza ładowania — Lightning. A szkoda, bo w praktyce Apple Magsafe Duo okazywał się niezwykle wygodny w podróży za sprawą swojej uniwersalności. Można było na nim ładować dwa urządzenia w tym samym czasie - np. iPhone'a i Apple AirPods czy Apple Watcha. Dodatkowo podłączenie Apple Watcha ułatwiała wysuwana płytka indukcyjna. No ale za aż tyle pieniędzy? Kogo było na to stać.
Tymczasem do oferty sieci sklepów stacjonarnych Lidl oraz do sklepu internetowego Lidl.pl wchodzi bezprzewodowa ładowarka Vale 3 w 1. Dokładnie tak, aż 3 w 1, bo składająca się już nie z dwóch tylko z aż 3 paneli. Możemy tym sposobem ładować telefon, słuchawki i zegarek jednocześnie. No i nie ma problemu z kablami Lightning — dostajemy unijne USB-C.
Napięcie wejściowe ładowarki to 9 V przy 2 A, a więc wystarczy do jej zasilania zwyczajna ładowarka do iPhone'a. Dla zegarka płytka indukcyjna oddaje 2,5W, dla słuchawek 3 W, a telefon ładowany jest w trybach 5, 7,5, 10 lub 15 W. Gadżet dostępny jest w kolorach białym i czarnym, obecnie w cenie 59,90 zł, ale już od 8 czerwca znajdziecie go w gorącej promocji, z ceną obniżoną do 42,99 zł. Ładowarka będzie dostępna zarówno na stronie Lidl.pl, jak i w sklepach stacjonarnych.