Udało się dokonać cudu? Gigabyte zrobił coś niespotykanego z monitorem

Pierwsze monitory OLED z 4-letnią gwarancją

Firma Gigabyte będzie oferować aż czteroletnią gwarancję na ekrany OLED w swoich monitorach. Obejmuje ona wypalenie pikseli na matrycy spowodowane powidokami przy nadmiernym wyświetlaniu statycznej zawartości. Jest to efekt, który w skrajnych warunkach może się uwidocznić na tego typu ekranach, choć z każdą generacją OLED-y coraz lepiej radzą sobie z tym problemem.

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Niemniej, jest to wybitnie dobra wiadomość dla konsumentów, którzy nie muszą się przez to aż tak martwić przy wyborze monitora. Zamiast tego można skupić się na zaletach technologii OLED w ekranach.

Pierwszym monitorem z 4-letnią gwarancją jest Gigabyte Aorus FO27Q82G, który jest wyposażony w najnowszy panel Tandem WOLED od LG Display. Gigabyte tym samym przebija LG oraz Sony, które oferowały do tej pory odpowiednio: 2- i 3-letnie gwarancje na swoje monitory OLED.

Jeśli chodzi o parametry tego nowego monitora, to są całkiem zacne – mówimy tu o ekranie 1440p, 280 Hz odświeżaniu i obsłudze DisplayPort 2.1.